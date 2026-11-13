아파트 천장 뜯었더니 프로포폴 '우수수'…방치된 이유 '충격'

▲ 프로포폴 (자료사진)

지난 7월 청주의 한 아파트 욕실 천장에서 발견된 다량의 마약류 의약품은 과거 이곳에 거주하던 의사가 폐기 절차를 밟지 않은 채 천장에 방치했던 것으로 나타났습니다.보건당국 등이 지난 7월 21일 밝힌 바에 따르면, 청주시 흥덕구의 한 아파트 세대 욕실 천장 구조물 위에서 수면마취제인 프로포폴 7상자(35개)와 진통제인 염산 페치딘 5상자(125개)가 발견됐습니다.해당 세대의 인테리어 공사를 맡은 작업자가 철거 작업 중 이를 발견해 경찰에 신고했습니다.경찰 조사 결과 해당 의약품들은 과거 이곳에 거주했던 의사 A(50대) 씨가 2022년 쯤 천장에 두고 간 것으로 파악됐습니다.A 씨는 병원에 마약류 의약품 재고가 지나치게 많이 남자 마약류관리법에 따른 폐기 절차를 거치지 않고 이를 천장에 방치한 채 이사 갔습니다.해당 의약품이 부정하게 유통되거나 사용된 정황은 발견되지 않았습니다.경찰은 조만간 A 씨를 마약류관리법 위반 혐의로 불구속 송치할 방침입니다.(사진=연합뉴스TV 제공, 연합뉴스)