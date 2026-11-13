"배신은 항상 재발합니다"…'굿파트너2' 장나라X김혜윤, 더 독해진 이혼쇼

'굿파트너2'가 한층 맵고 독해진 현실 밀착형 이혼 사건과 통쾌한 사이다 반격을 예고했다.



13일 SBS 새 금토드라마 '굿파트너2'(극본 최유나, 연출 서민정) 측은 첫 방송을 일주일 앞두고 차은경(장나라), 강혜성(김혜윤), 전은호(표지훈), 박태수(박해진)의 치열한 활약을 담은 3차 티저 영상을 공개했다.



'굿파트너2'는 이혼이 '체질'인 대표 변호사 차은경과 이혼에 '진심'인 경력직 변호사 강혜성이 서로의 굿파트너가 되어 펼치는 사이다 이혼쇼다. 이혼 후에도 계속되는 삶, 정답 없는 인생의 갈림길에서 차선 중의 최선을 선택하는 변호사들의 이야기가 짜릿한 카타르시스와 공감을 선사한다.



공개된 3차 티저는 "이혼에 대해 생각해 보셨습니까?"라는 차은경의 묵직한 질문으로 포문을 연다. 이어 불륜과 폭력은 물론 일방적인 '오픈 메리지'까지 상상을 초월하는 이혼 사건들이 숨 가쁘게 펼쳐진다. 여기에 "배신은 항상 재발합니다. 절대 믿지 마세요"라는 대사는 부부의 연이 끝난 뒤에도 잔혹하게 이어지는 가족의 고리와 상처를 암시하며 긴장감을 끌어올린다.



무너진 의뢰인들을 위해 나선 변호사들의 행보도 눈길을 끈다. "아주 제대로 벌을 받아야 돼"라며 응징을 다짐하는가 하면, "어떻게 하고 싶으세요?"라고 의뢰인의 진심을 살피며 상처 치유에 나선다. 특히 "리봄엔 이혼의 모든 것이 있을 거예요. 각오해요"라는 차은경의 서늘한 경고는 더욱 강력해진 두 번째 이혼쇼의 개막을 알렸다.



집필을 맡은 이혼 전문 변호사 최유나 작가는 "시즌 1을 사랑해 주셨던 시청자분들의 기대를 저버리지 않으면서도, 익숙함 속에서 새로운 재미를 만들 수 있는 이야기를 하고 싶었다"라면서 "시즌 2의 키워드는 가족과 성장이다. 더 다양하고 흥미로운 사건들을 통해 이혼뿐 아니라 관계와 성장에 대한 이야기를 한층 깊이 있게 다루고자 했다"라고 전했다.



연출을 맡은 서민정 감독 역시 "가족은 가장 가까운 관계 안에서 상처를 주기도 하지만, 그 관계를 통해 자신의 상처를 돌아보고 성장해 가는 모습을 보여주고 싶었다"라면서 "상처를 대신 해결해 줄 수는 없지만, 좋은 사람을 만나 서로를 이해하고 의지하는 과정을 통해 상처를 마주하고 앞으로 나아갈 힘을 얻을 수 있을 것"이라고 전해 기대감을 높였다.



한편, 이별의 최전선에서 누군가의 끝을 새로운 시작으로 바꿔낼 SBS 새 금토드라마 '굿파트너2'는 '닥터X:하얀 마피아의 시대' 후속으로 오는 20일 금요일 밤 9시 50분에 첫 방송된다.



강선애 기자



(SBS연예뉴스 강선애 기자)