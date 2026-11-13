"앨리스 황, 2024년 인도네시아서 엔비디아 칩 수입"

▲ 젠슨 황과 앨리스 황

젠슨 황 전 엔비디아 최고경영자(CEO)의 불륜 상대로 지목된 앨리스 황(중국명 황러)이 소유했던 홍콩 기업이 2024년 메가스피드의 인도네시아 자회사로부터 엔비디아 칩을 수입했다는 현지 보도가 나왔습니다.앨리스 황을 통해 엔비디아 칩이 중국 본토로 유입됐다는 의혹이 해소되지 않고 있는 상황에서 그는 같은 해 중국 AI 컴퓨팅 기업을 공동 설립한 것으로도 알려졌습니다.13일 홍콩 현지매체 hk01에 따르면 앨리스 황은 싱가포르 기업 메가스피드의 이사직에서 사임한 이후인 2024년 메가스피드의 인도네시아 자회사로부터 엔비디아 칩과 데이터센터 장비를 홍콩 기업으로 수입한 것으로 드러났습니다.해당 홍콩 기업은 앨리스 황이 유일한 이사이자 주주로 있던 홍콩 기업 VFO 인터내셔널이었습니다.앨리스 황은 2018년 홍콩에서 'VFO 헬스 앤드 뷰티 유한회사'(펑쥔건강미용자문홍콩유한회사)를 설립했습니다.이후 사명이 여러 차례에 걸쳐 변경됐으며 2024년 1월에는 'VFO 인터내셔널 그룹 유한회사'로 이름이 바뀌었습니다.중국어 사명은 삭제됐습니다.VFO는 메가스피드의 인도네시아 자회사 'PT 메가스피드 인터내셔널 인도네시아'로부터 물량을 조달한 것으로 보입니다.미국 싱크탱크 선진국방연구센터(C4ADS)가 올해 9월 발표한 보고서는 VFO가 메가스피드의 인도네시아 법인으로부터 AI 컴퓨팅센터에 사용되는 800G 광트랜시버를 공급받았다고 지적했습니다.같은 해 VFO는 상하이 증시 상장사인 리퉁전자의 계열사 스지리퉁과 공동 투자해 중국 본토의 인공지능(AI) 컴퓨팅 기업 주쑤안쉰웨이를 설립했습니다.VFO의 지분율은 34%였습니다.그러나 앨리스 황은 이듬해인 2025년 VFO의 모든 지분을 영국령 버진아일랜드에 등록된 린든 베일 유한회사에 양도하고 VFO 이사직에서 사임했습니다.VFO도 주쑤안쉰웨이 지분을 전량 매각했습니다.당시 VFO가 메가스피드의 인도네시아 자회사로부터 수입한 엔비디아 칩이 홍콩을 거쳐 중국 본토로 유입됐는지는 확인되지 않았습니다.앨리스 황은 중국 정보기관을 위해 활동하면서 미국의 수출 통제 대상인 엔비디아 첨단 반도체를 중국으로 우회 공급하는 데 관여했다는 의혹을 받고 있습니다.앞서 미 정보기술(IT) 전문매체 디인포메이션 두 소식통을 인용해 앨리스 황이 젠슨 황과의 관계를 이용해 엔비디아의 AI 칩 약 24만 개(최소 75억 달러·약 10조 원 규모)를 중국 주요 기술 기업들이 몰래 활용할 수 있도록 도왔다고 보도한 바 있습니다.