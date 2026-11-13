남학생 나체 사진 5천 장…일본 남교사의 엽기 행각

고개를 푹 숙인 한 남성이 일본 현지 경찰에 체포돼 이송됩니다.



이 남성은 일본 도쿄의 한 공립 초등학교 교사로 옷을 갈아입는 어린 학생들을 몰래 촬영한 혐의로 검거됐습니다.



닛테레 등 일본 현지 언론에 따르면, 사이타마현 현지 경찰은 그제(11일), 성적자태 촬영 처벌법 위반(촬영) 등의 혐의로 도쿄 아다구치구립 초등교사를 체포했습니다.



문제의 교사는 지난 2024년 7월 19일부터 초등학교 저학년 남학생들을 손목시계형 카메라로 몰래 촬영한 혐의를 받고 있습니다.



아이들이 수영 수업을 앞두고 교실에서 옷을 갈아입고 있을 때 주로 촬영이 이뤄졌던 것으로 조사됐습니다.



현지 보도에 따르면, 일본 현지 경찰은 체포된 교사의 휴대전화, 노트북 등에서 남학생의 나체 영상과 사진 5천 장이 발견됐고, 일부가 SNS 등을 통해 제3자에게 공유된 정황도 있는 것으로 보고 있습니다.



이 사건이 수면 위로 오른 건 일본 경찰이 다른 사건을 수사하던 중 압수했던 휴대전화에서 문제의 초등 교사와 주고받은 메시지가 나왔기 때문입니다.



피의자인 교사는 자신의 혐의를 인정한 것으로 알려졌습니다.



아울러, 관할 아다치구 교육위원회는 "결코 용서받을 수 없는 행위로 깊이 사과드리며 수사에 전면 협조하겠다"는 입장을 냈다고 언론들은 전했습니다.



(취재 : 손형안, 영상편집 : 서병욱, 디자인 : 양혜민, 제작 : 디지털뉴스부)