정점식 "허수아비 '명픽' 김민석 대표 신세 처량"

▲ 국민의힘 정점식 원내대표가 13일 국회에서 열린 원내대책회의에 참석해 발언하고 있다.

국민의힘 정점식 원내대표가 더불어민주당과 청와대가 부동산 세제 개편안을 둘러싼 당·청 이견은 없다고 진화하고 나선 데 대해 "민주당의 종합부동산세 반란 쇼가 '4일천하'로 끝났다"고 말했습니다.정 원내대표는 오늘(13일) 국회에서 열린 원내대책회의에서 "민주당 김민석 대표는 어제 '당정이 추진하고 있는 부동산 정책의 기본은 일관되게 지켜가는 게 좋겠다'고 말했다.지난 8일 고위 당정에서 1주택자 종부세 공제액을 비거주 구분 없이 공시가격 14억 원으로 통일하자고 정부에 요구한 지 나흘 만에 꼬리를 내린 것"이라며 이같이 언급했습니다.정 원내대표는 또 "청와대 만찬에서 이재명 대통령은 '당정이 한마음 한뜻으로 움직여야 한다'고 강조한 것으로 알려졌는데, 사실상 종부세에 대해 당에서 딴소리하지 말라는 대통령의 강압적인 찍어 누르기"라며 "힘으로 찍어 누르는 대통령 면전에서 찍소리도 못하는 '허수아비 명픽(이 대통령의 선택)' 당 대표 신세가 처량할 따름"이라고 비꼬았습니다.이어 "여당이 정부에 요구했어야 할 것은 부동산 정책의 전면적인 기조 전환"이라며 "실거주 의무 강화라는 과도한 규제에 대한 본질적 접근 없이 종부세 공제액이라는 세제 개편안 일부분만 갖고 눈 가리고 아웅 식으로 반기 드는 자체가 처음부터 진정성 없는 총선용 정치쇼에 불과했다"고 지적했습니다.그러면서 이재명 정부를 향해 "당정 간 엇박자 나든지 말든지 국민은 관심 없다. 지금 당장 국민들에게 시급한 문제는 수도권 전월세난"이라며 "전월세 대란의 현실을 타개할 대책을 내놓으라"고 촉구했습니다.(사진=연합뉴스)