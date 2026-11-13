난간 없는 옹벽 위 걷다가…대학교 청소노동자 추락사

▲ 부산경찰청

부산의 한 대학교에서 청소노동자가 난간이 없는 4.5m 높이 옹벽에서 추락해 숨지는 사고가 발생했습니다.인적이 드문 곳이라 사고 후 40분 동안 발견되지 못해 구조 골든타임도 놓친 것으로 드러났습니다.지난 12일 오전 10시 12분쯤 부산 A 대학교 본관 뒤편에서 용역업체 소속 50대 여성 B 씨가 의식을 잃은 채 쓰러져 있는 것을 지나가던 학생이 발견해 신고했습니다.B 씨는 발견 직후 병원으로 이송됐으나 끝내 숨졌습니다.경찰이 현장 주변 폐쇄회로(CC)TV를 확인한 결과, B 씨는 4.5m 높이 옹벽 위 화단을 걷다가 갑자기 아래로 추락한 것으로 파악됐습니다.사고가 난 옹벽 가장자리에는 추락을 막을 안전 난간이 설치돼 있지 않았습니다.경찰 관계자는 "옹벽의 화단 주변에 난간이 있긴 하나, B 씨가 출입한 지점에는 난간이 없었다"며 "구체적인 사고 경위는 물론 관련자 과실 여부 등도 조사하고 있다"고 말했습니다.대학 측은 사고 발생 이후 교내 시설 전반에 대한 안전점검을 벌였으며, 보완이 필요한 지점이 10곳가량 추가로 확인됐습니다.경찰 조사 외에 부산고용노동청은 중대재해 처벌 등에 관한 법률과 산업안전보건법 위반 여부를 조사하고 있습니다.노동청 관계자는 "B 씨가 소속된 용역업체는 상시 근로자 5인 이상으로 중처법 등 적용 대상"이라며 "용역업체는 물론 대학 측에 대해서도 해당 법률 적용 여부를 조사하게 된다"고 설명했습니다.(사진=연합뉴스)