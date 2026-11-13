"앨리스 황 관련 기업들, 중국 딥시크에 비밀 투자"

▲ 젠슨 황과 앨리스 황

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젠슨 황 전 엔비디아 최고경영자(CEO)와 연인 관계인 앨리스 황의 관련 기업들이 엔비디아의 첨단 인공지능(AI) 칩 공급을 약속하며 중국 AI 기업 딥시크에 비밀리에 지분 투자를 했다고 미국 IT 전문매체 디인포메이션이 익명의 소식통들을 인용해 12일(현지시간) 보도했습니다.보도에 따르면 딥시크는 올해 7∼10월 진행된 2차 투자 유치 라운드에서 앨리스 황과 그 가족이 연관된 중국 클라우드 컴퓨팅업체 센추리 리통과 그 모회사 장쑤 레탈 일렉트로닉스를 여러 투자자에게 소개했습니다.딥시크 직원들은 당시 이 리통 그룹이 엔비디아 AI 칩을 암시장을 통해 대량으로 공급하는 업체로, 치열한 경쟁 속에서도 딥시크에 투자할 기회를 받을 자격이 있다고 설명했습니다.결국 리통 그룹은 딥시크 투자에 참여했는데, 특수목적법인(SPV)을 통한 투자여서 딥시크 주주 명부에는 리통 그룹과 관련된 어떤 법인도 나타나지 않습니다.이 투자 중 하나는 현재 딥시크의 3대 주주인 베이징 소재 벤처캐피털 모놀리스 매니지먼트가 설립한 SPV를 통해 이뤄졌습니다.기록에 따르면 레탈 일렉트로닉스는 이 SPV에 9천500만 위안(약 190억 원)을 투자했습니다.리통 그룹의 딥시크 총투자 금액은 확인되지 않았습니다.한 관계자는 리통 그룹 투자는 여러 SPV를 통해 이루어졌다고 밝혔습니다.센추리 리통은 2023년 설립된 지 4개월 만에 엔비디아의 '우선 클라우드 파트너' 자격을 얻어 칩 우선 접근권을 확보한 기업으로, 앨리스 황의 자매 황위가 최종 지배하던 회사에 의해 설립됐습니다.2023년 이후 미국의 수출 통제에도 최소 75억 달러(약 24만 개) 규모의 엔비디아 칩을 중국으로 수입했으며, 최근 첨단 블랙웰 칩까지 반입하는 데 성공했습니다.딥시크의 2차 펀딩에는 약 30곳의 중국 빅테크 및 국영 관련 기업이 참여해 총 1천55억 위안(약 21조 1천억 원)을 조달했습니다.이는 중국 AI 기업 사상 최대 규모의 자금 조달입니다.딥시크는 2025년 초 내놓은 'R1' 모델이 오픈AI의 최신 모델과 맞먹는 성능을 보이면서도 훨씬 적은 비용으로 훈련됐다는 사실이 알려져 주목받았습니다.젠슨 황은 당시 딥시크를 가장 높게 평가했던 인물이었습니다.그는 1월에 열린 CES(소비자가전전시회) 기조연설에서도 딥시크 R1 모델에 대해 "정말 흥미로운 성과"라며, "매우 만족스럽다"고 언급한 바 있습니다.딥시크는 화웨이 칩을 도입하는 데 앞장서 왔지만, 이 칩이 제대로 작동하지 않을 경우를 대비한 '플랜 B'로 엔비디아의 블랙웰 칩을 추가로 확보하기 위해 여전히 노력하고 있습니다.앨리스 황은 센추리 리통이나 레탈의 지분을 보유하거나 임원직을 맡은 적이 없지만 자매 황위와 남편 캉웨이가 연루된 여러 기업 거래로 미루어 밀접한 관련이 있는 것으로 드러났다고 디인포메이션은 전했습니다.(사진=센추리 리통 홈페이지 캡처, 연합뉴스)