김승우, 지인 돈 2200만 원 절도 혐의 피소…"술자리 장난, 계좌이체 통해 반환" 해명

배우 김승우가 지인 돈 2,200만 원을 가져간 혐의로 피소된 가운데 김승우 측이 법률대리인을 통해 공식 입장을 밝혔다.



12일 오후 김승우의 법률 대리를 맡고 있는 법무법인 수호는 "본 사건은 친분관계에 있는 사람들끼리 함께 한 술자리에서 일어난 장난스러운 행위였다. 동석한 사람들이 모두 지켜보고 있는 공개적인 상황이었다"면서 "몇 시간 후 다시 만나기로 하여 그때 이 금원을 반환할 예정이었으며, 김승우 배우에게는 타인의 금전을 불법적으로 취득하려는 의사가 전혀 없었기 때문에 범죄의사가 전혀 없었다"고 당시 상황을 설명했다.



김승우의 행위가 범죄의사가 없는 장난이었다는 점을 강조하며 금전 역시 이미 반환했다고 전했다. 수호 측은 "그다음 날 서로 만나지 못하였기 때문에 김승우 배우는 계좌이체를 통하여 즉시 이 금원을 제보자에게 반환하였으므로 더더욱 고의가 없었던 것으로 보인다. 이후에도 양 당사자간 아무 일 없이 형제처럼 친하게 지냈으며, 제보자가 어려운 상황에 처했을 때 김승우 배우가 금전적으로 도움을 주기도 했다"고 전했다.



수호 측은 "어떠한 이유인지 모르지만 제보자가 실체적 진실에 부합하지 않는 주장을 하면서 형사고소까지 하고 있다. 이에 대하여 강력하게 대처할 예정"이라며 "김승우 배우 측은 관련 자료를 바탕으로 수사기관에 사실관계를 충분히 소명했으며 사실과 다른 주장에 대해서는 법적 절차에 따라 강경하게 대응할 방침"이라고 덧붙였다.



앞서 일요신문은 김승우의 지인 A씨가 지난 2021년 10월 서울의 한 유흥주점에서 김승우에게 현금 2200만 원을 도난당했다고 주장하며 서울 강남경찰서에 고소장을 제출했다고 보도했다.



A씨는 김승우가 연출한 드라마 '더 드라이버'에 투자했던 인물로 알려졌다. 두 사람은 수년간 술자리를 함께할 만큼 가까웠지만, 이번 사건으로 법적 분쟁에 휘말렸다.



김승우의 해명에도 불구하고 양측 입장이 엇갈리고 있어 법적 공방이 장기화될 가능성이 높다. 김승우 측은 사건 이후 A씨 측에 돈을 송금한 이체 내역을 수사기관에 제출한 것으로 알려졌다. 그러나 A씨는 해당 송금액은 투자 원금과 약정 수익금, 개인 간 차용금 상환에 해당한다며 절도 피해금과는 무관하다고 반박하고 있다.







(SBS연예뉴스 김지혜 기자)