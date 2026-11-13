여객기 참사로 떠난 딸, AI로 되살아나다…'나의 이방인', 모녀에게 허락된 단 7일의 만남

SF 영화 속에서나 가능할 법했던 만남이 현실로 찾아온다. 방송 전부터 '방송콘텐츠대상 최우수상'을 수상하며 뜨거운 관심을 모은 SBS 창사 36주년 특집 대기획 '나의 이방인'이 베일을 벗는다.



'나의 이방인'은 AI가 인간의 기억과 관계, 창작의 영역에 들어왔을 때 벌어지는 일을 세 가지 특별한 만남을 통해 조명하는 다큐멘터리다. 오는 14일(토) 밤 11시 15분 방송되는 '나의 이방인' 1부 <AI, 다시 만난 너>는 지난 2024년 12월 무안국제공항 여객기 참사로 세상을 떠난 故 박예원 씨(당시 24세)와 그를 그리워하는 엄마 이효은 씨의 이야기로 꾸며진다.



생전 밝고 당찬 성격의 첼리스트였던 예원 씨를 떠나보낸 가족과 친구들은 꿈속에서 그를 만났지만, 유독 엄마의 꿈에는 단 한 번도 나타나지 않아 안타까움을 더했다. 엄마는 딸이 남긴 옷을 입고, 냉동실의 초콜릿과 요구르트 배달을 유지하며 닿지 않을 메시지를 보내는 등 매일 딸의 흔적을 곁에 두고 살아왔다.



이러한 가운데 엄마가 24년간 차곡차곡 쌓아온 사진과 영상, 주변 사람들의 목소리 기록을 바탕으로 한국과학기술연구원(KIST) 등 국내 AI 전문 기업들이 협력해 'AI 예원'을 탄생시켰다.



엄마 앞에 나타난 AI 예원은 얼굴과 말투까지 딸의 생전 모습을 고스란히 담고 있었다. 다시는 나눌 수 없을 줄 알았던 모녀의 대화가 시작되지만, 딸을 꼭 닮은 낯선 존재를 마주한 엄마의 마음은 복잡하기만 하다. 엄마에게 허락된 시간은 단 7일. 참아왔던 그리움 끝에 엄마는 결국 눈물 어린 질문을 건넨다.



"그냥 오면 안 돼?"



AI가 아무리 인간의 모습을 닮아도 우리가 사랑했던 바로 그 사람을 대신할 수 있을지, 24년의 기록이 불러온 낯선 만남 뒤에 남겨질 진정한 의미는 무엇일지 깊은 울림을 선사할 전망이다.



AI 예원과의 7일간의 기록을 담은 SBS 창사 36주년 특집 대기획 '나의 이방인' 1부 <AI, 다시 만난 너>는 오는 14일(토) 밤 11시 15분에 방송된다.



강선애 기자



(SBS연예뉴스 강선애 기자)