▲ 하이브, K팝 엔터 기업 최초 '애덤 스미스 어워즈 아시아' 수상

하이브는 현지시간 10일 싱가포르에서 열린 '2026 애덤 스미스 어워즈 아시아' (Adam Smith Awards Asia)에서 심사위원특별상 부문 최우수상을 받았다고 밝혔습니다.국내 K팝 엔터테인먼트 기업이 이 상을 받은 것은 이번이 처음입니다.올해 13회를 맞은 '애덤 스미스 어워즈 아시아'는 글로벌 재무·자금 관리 전문 미디어인 '트레저리 투데이 그룹'이 주관하는 시상식으로, 아·태 지역 기업의 실제 자금관리 사례를 바탕으로 업무 효율 개선, 기술 활용 등을 종합 평가해 수상 기업 또는 개인을 선정합니다.하이브가 받은 심사위원특별상은 일반적인 부문별 시상과 별도로 독창성과 혁신성이 돋보이는 사례를 심사위원단의 재량으로 선정합니다.심사위원단은 하이브가 글로벌 각 거점에 분산된 자금을 통합적으로 관리하는 체계를 구축한 점에 주목하며 "자금관리 기능을 성공적으로 통합한 인상적인 사례로, 상장 기업에 요구되는 높은 수준의 규제 요건에 대응하기 위한 폭넓은 재무 혁신도 잘 보여줬다"고 평가했습니다.하이브는 지난 2020년 코스피 상장 이후 한국과 일본은 물론, 미국·라틴아메리카·중국·인도 등으로 글로벌 사업 거점을 확대해 왔습니다.하이브 측은 "여러 국가로 사업을 확장하는 과정에서 이를 뒷받침할 수 있는 글로벌 자금관리 역량을 함께 강화하는 것이 중요했다"며 "앞으로도 '멀티 홈, 멀티 장르' (세계 각지에 K팝 고유의 제작 시스템을 도입하되, 지역의 문화적 특성을 반영해 현지 가수를 육성하는 전략)에 발맞춰 아티스트의 글로벌 활동을 비롯해 다양한 사업을 안정적으로 지원하는 재무·자금관리 기반을 고도화해 나가겠다"고 밝혔습니다.(사진=트레저리 투데이 그룹 제공, 연합뉴스)