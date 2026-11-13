전국환 숨겨진 비밀은?…'닥터X' 김우석, 김지원에 "이번만 실패해 달라" 눈물 애원

종영까지 단 2회만을 남겨둔 '닥터X'가 한 치 앞을 내다볼 수 없는 충격적인 전개를 예고했다.



13일 방송되는 SBS 금토드라마 '닥터X : 하얀 마피아의 시대'(이하 '닥터X') 11화에서는 '위대한 선의'이자 '신의'로 존경받아 온 김승효(전국환)의 숨겨진 실체가 서서히 드러나며 극의 긴장감이 최고조에 달할 전망이다.



앞서 방송된 10화에서는 심장 이식을 위해 구서대병원을 찾은 김승효가 보호자로 조원진(이진희)을, 집도의로 계수정(김지원)을 지목해 의문을 자아냈다. 특히 잠든 김승효의 얼굴을 베개로 짓눌러 질식시키려는 박태경(김우석)과 이를 방관하는 조원진, 다급히 말리는 계수정의 모습이 충격을 안겼다. 이어 눈을 뜬 김승효가 계수정을 향해 "오랜만이구나, 닥터X"라고 건네는 엔딩이 강렬한 여운을 남긴 바 있다.



이 가운데 공개된 11화 예고 영상에서는 이들을 둘러싼 얽히고설킨 과거와 파국이 예고돼 시청자들의 뜨거운 관심을 받고 있다. 박태경이 김승효를 향해 "오랜만이네요, 선생님"이라며 서늘한 인사를 건네는가 하면, "나는 보고만 있었는데 계 선생님은 또 저 사람을 살렸네요"라는 조원진의 대사는 김승효를 질식시키려는 박태경을 지켜 보고만 있던 이유가 무엇인지 호기심을 더한다. 여기에 "아빠는 괴물이야"라는 충격적인 대사가 더해져 김승효의 실체를 향한 궁금증을 증폭시켰다.



무엇보다 예고 영상 말미, 계수정을 향해 눈물 고인 눈으로 "이번만 실패해 주시면 안 될까요?"라고 애원하는 박태경의 모습이 강렬한 임팩트를 남겼다. 계수정의 신념을 누구보다 잘 아는 박태경이 이토록 절박하게 실패를 부탁하는 이유가 무엇일지 본방송을 향한 기대를 높이고 있다.



한편 최고 시청률 20.2%(닐슨코리아 기준) 돌파 및 넷플릭스 글로벌 비영어권 TV쇼 4위를 기록하며 흥행 질주를 이어가고 있는 '닥터X' 11화는 13일 밤 9시 50분에 방송된다.



강선애 기자



(SBS연예뉴스 강선애 기자)