"연말에도 역시 성시경"…콘서트 예매 오픈과 동시에 4일 전석 매진

가수 성시경이 연말 브랜드 콘서트 전석 매진을 기록하며 독보적인 티켓 파워를 다시 한번 입증했다.



13일 소속사 에스케이재원에 따르면, 성시경이 오는 12월 31일(목)부터 2027년 1월 3일(일)까지 총 4일간 서울 올림픽공원 KSPO DOME(올림픽 체조경기장)에서 개최하는 '2026 성시경 연말 콘서트 <성시경>'이 지난 12일 진행된 예매에서 오픈과 동시에 전석 매진을 기록했다.



이번 공연은 매년 연말 관객들과 한 해를 마무리해 온 성시경의 대표 브랜드 콘서트로 예매 전부터 뜨거운 관심을 모았다. 특히 2026년의 마지막 밤부터 2027년 새해를 여는 순간까지 4일간 이어지는 공연인 만큼 팬들의 열띤 예매 경쟁이 펼쳐지며 공연계 히트메이커다운 저력을 실감케 했다.



이번 무대에서는 성시경의 대표 히트곡들은 물론 세대를 아우르는 명곡들로 구성된 풍성한 셋리스트를 만나볼 수 있다. 여기에 기존과는 차별화된 무대 연출과 완성도 높은 밴드 라이브를 더해 관객들에게 깊은 울림과 색다른 몰입감을 선사할 예정이다.



[사진제공=에스케이재원]



강선애 기자



(SBS연예뉴스 강선애 기자)