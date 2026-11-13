연상호·변우석· CJ CGV·넷플릭스까지…서울독립영화제 빛내는 영화계 연대

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서울독립영화제가 영화인과 기업들의 지속적인 후원과 연대를 바탕으로 독립영화 창작 생태계 활성화에 힘을 쏟고 있다.연상호 감독은 2023년부터 서울독립영화제를 꾸준히 후원해 왔으며, 최근 저예산 독립영화 '얼굴', '실낙원' 제작에 나서며 창작 환경 확장에 기여하고 있다.영화사 외유내강(대표 강혜정)은 2025년 '외유내강상'을 신설했고, 배우 윤여정과 정유미, 배우 변우석(2025년부터 단편영화 제작지원), 눈컴퍼니(대표 성현수, 2024년부터 후원) 등도 독립영화 지원에 동참하고 있다.기업 파트너십도 이어지고 있다. CJ CGV는 오랜 시간 후원 파트너로 함께해 왔으며, 올해는 나이키와 넷플릭스가 새롭게 후원에 합류했다.서울독립영화제는 2025년 정부 지원 예산 복원이 확정된 이후 영화제 상금을 증액하고 상영 규모를 확대하는 등 창작자와 관객의 성원에 보답하기 위한 노력을 이어가고 있다.서울독립영화제 측은 "독립영화의 지속 가능한 창작 생태계는 공적 지원만으로 완성될 수 없다. 창작자와 영화인, 기업, 관객이 함께 관심을 갖고 참여하는 다층적인 연대가 무엇보다 중요하다"고 강조했다.제52회 영화제는 오는 11월 25일(수)부터 12월 4일(금)까지 10일간 CGV압구정과 CGV청담씨네시티에서 개최된다.(SBS연예뉴스 김지혜 기자)