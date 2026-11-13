"대통령도 못 건드려"…'궁금한이야기Y', 월 500만 원씩 비둘기 먹이 뿌리는 할머니의 정체

SBS '궁금한 이야기 Y'가 10년 넘게 동네 곳곳에 비둘기 먹이를 뿌리며 주민들과 극심한 갈등을 빚고 있는 70대 할머니의 사연을 파헤친다.



13일 밤 8시 50분 방송되는 SBS '궁금한 이야기 Y'에서는 비둘기에게 지속적으로 먹이를 주는 이른바 '비둘기 할머니'와 이를 막으려는 주민들의 끝나지 않는 전쟁을 들여다본다.



매일 같이 고성이 오가는 이 동네 주민들은 할머니가 끄는 수레 소리만 들려도 긴장한다. 할머니가 등장할 때마다 수십 마리의 비둘기 떼가 몰려들기 때문이다. 10년 넘게 하루에도 수차례 먹이를 뿌리는 탓에 인근 비둘기 개체 수가 급증했고, 쌓이는 배설물과 날리는 깃털로 인해 주민들은 물론 주변 상인들까지 심각한 위생 문제와 영업 피해를 겪고 있다.



주민들은 비둘기를 쫓기 위해 베란다에 뾰족한 구조물을 세우고 건물 외벽에 그물망을 설치하는 등 안간힘을 쓰고 있지만 속수무책인 상황이다. 빗발치는 민원에 지자체가 '먹이 금지' 현수막까지 내걸었으나, 할머니는 아랑곳하지 않고 현수막을 잘라버리기까지 했다.



할머니는 제작진과의 인터뷰에서도 "비둘기에게 먹이 주지 말라는 거 내가 다 이겨낸다. 나라의 대통령도 못 건드린다"라며 당당한 태도를 보였다. 실제 할머니의 집 안에는 비둘기 먹이용 쌀이 한가득 쌓여 있었으며, 동네 곳곳에 먹이를 뿌리는 장소만 여섯 군데에 달했다. 한 달에 무려 500만 원을 비둘기 먹잇값으로 지출할 만큼 각별한 집착을 보이고 있는 것.



길바닥에 먹이를 쏟아붓는 할머니와 주민들의 팽팽한 대립 속에서, 할머니가 주변의 원성을 사면서까지 비둘기에게 먹이를 주는 진짜 이유는 무엇일지, 13일 밤 8시 50분 방송될 '궁금한 이야기 Y'에서 공개된다.



강선애 기자



(SBS연예뉴스 강선애 기자)