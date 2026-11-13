"선수들의 행동을 칭찬하고 싶다"…공동 입장문 발표에 모레노 감독이 보인 반응

축구대표팀 내 갈등설과 관련해 선수들이 공동 입장문을 발표한 가운데, 모레노 감독이 선수들의 대화와 갈등 해결 과정에 대한 생각을 밝혔습니다.



모레노 감독은 오늘(13일) 사우디아라비아와의 평가전을 앞두고 열린 기자회견에서 선수들이 직접 마주 앉아 문제를 해결하려 한 점을 긍정적으로 평가했습니다. 특히 "국가와 대표팀을 위해 문제를 해결하려 노력한 선수들의 행동은 칭찬받을 만하다"며 선수들에게 격려를 보냈는데요.



또 전날 훈련장에서 김민재와 길게 대화를 나눈 이유를 설명하고, 아시안컵 연기에 따른 변화와 자신의 거취에 대한 질문에도 답했습니다.



모레노 감독의 기자회견을 〈스포츠머그〉에서 전해드립니다.



(취재 : 이정찬 / 구성·편집 : 주현 / 제작 : 스포츠취재부)