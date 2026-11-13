한국 남자 사격, 세계선수권 25m 센터파이어 단체 은메달

▲ 센터파이어 권총 메달을 딴 소승섭(왼쪽부터)·홍석진·이재균

한국 남자 권총 대표팀이 2026 국제사격연맹(ISSF) 도하 세계선수권대회 25미터 센터파이어 권총 단체전에서 은메달을 따냈습니다.홍석진, 이재균(이상 KB국민은행), 소승섭(서산시청)으로 이뤄진 대표팀은 현지시간 12일 카타르 도하 루사일 사격장에서 열린 대회 단체전에서 합계 1천731점(10점 명중 46개)을 합작해 우크라이나(1천735점)에 이어 2위에 올랐습니다.25미터 센터파이어 권총은 완사와 속사 각 30발씩 모두 60발을 쏘는 세계선수권대회 정식 종목입니다.여자 25미터 권총이 5.6㎜(0.22구경) 소구경 실탄을 쓰는 것과 달리 약 8㎜(0.32구경)급 실탄을 사용해 반동이 크고 정교한 기술이 필요합니다.한국은 현지시간 지난 11일 완사 경기에서 854점을 얻어 우크라이나(853점)에 1점 앞섰으나 현지시간 12일 속사에서 877점에 그쳐 우크라이나(882점)에 선두를 내줬습니다.개인전에서는 완사 286점과 속사 292점을 쏜 홍석진이 578점으로 팀 내 최고점인 10위에 올랐습니다.소승섭은 577점(완사 286점·속사 291점)으로 11위, 이재균은 576점으로 13위에 자리했습니다.이재균은 속사 2시리즈 만점을 포함해 팀 내 가장 높은 속사 294점을 올렸습니다.소승섭은 50미터 권총 단체전 동메달, 10미터 공기권총 단체전 은메달, 25미터 스탠더드 권총 단체전 은메달에 이어 이번 대회 4번째 메달을 획득했습니다.대표팀은 시상식이 끝난 뒤 "아쉬움은 남지만, 단체전을 2위로 마무리해 기쁘다. 내년 대구 세계선수권대회에서는 금메달을 따겠다"고 소감을 전했습니다.한국 사격은 지금까지 금메달 2개, 은메달 5개, 동메달 3개를 얻어 중국과 인도에 이어 종합 3위에 올랐습니다.(사진=대한사격연맹 제공, 연합뉴스)