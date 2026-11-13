[자막뉴스] "1타 강사도 만점 못 받아" 거센 AI 안경 논란에…조사 나선 시험 시행기관

올해 세무사 자격시험 수석 합격자가 1차 시험 4과목 160문제 가운데 단 한 문제만 틀리는 초고득점을 받자 AI 스마트 안경을 이용해 부정행위를 한 게 아니냐는 의혹이 세무사 준비생들 중심으로 일파만파 커지고 있습니다.



여기에 현직 세무사들과 강사들까지 의구심을 제기한 상황이 이어지자, 시험 시행기관인 한국산업인력공단이 사실관계 확인에 나섰습니다.



논란은 수석 합격자라고 자신을 소개한 A 씨가 언론에 합격수기를 올리면서 시작됐습니다.



A 씨는 1차 시험 4과목 가운데 재정학에서만 97.5점을 받았고 나머지 세법학개론, 회계학개론, 상법에서는 모두 100점을 받았습니다.



1차 시험 총 160문제 중 단 한 문제만 틀린 것입니다.



특히 이 가운데 세법학개론은 응시자 1만 6천856명의 평균 점수가 30.18점에 불과했습니다.



이 같은 정황들을 고리 삼아 A 씨의 1,2차 시험 점수가 이례적으로 높다는 지적이 온라인 커뮤니티에서 불붙었고, 결국 산업인력공단이 공식 사실관계 확인에 나섰습니다.



산업인력공단은 입장문을 통해 "스마트안경을 이용한 부정행위 의혹 제기 이후 해당 수험자와 관련한 시험진행 및 채점과정의 특이사항 여부를 확인중"이라며 "시험 운영과 관련해 공통 안내방송, 감독위원 교육, 수험자 신분 확인 절차가 정상적으로 실시된 것을 확인했다"고 밝혔습니다.



공단은 이어 "A 씨의 1·2차 시험 감독위원 4명에게 유선으로 확인한 결과 시험 당시 스마트 안경 사용 등 부정행위를 의심할 만한 행동이나 특이 사항은 없었다고 답변받았다"며 "수험자 명부에도 관련 특이사항이 기록돼 있지 않았다"고 설명했습니다.



공단은 논술형인 2차 시험 답안지의 경우 공단 채점센터에서 전문가 검토를 진행 중이라고 덧붙였습니다.



이런 가운데, 논란의 중심에 선 A 씨의 근황도 주목받고 있는데 A 씨가 일부 언론 인터뷰에 짧게 응하면서 억울함을 호소하는 취지의 반응을 낸 것도 관심을 받고 있습니다.



(취재: 손형안, 영상편집: 안준혁, 디자인: 나예미, 제작: 디지털뉴스부)