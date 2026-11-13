엔비디아 혼란에 삼성·AMD 반사이익?…"AI 공급망 다변화"

▲ 이재용 삼성전자 회장과 리사 수 AMD CEO

젠슨 황 전 최고경영자(CEO)가 물러나면서 촉발된 엔비디아의 위기로 삼성전자와 AMD 등 다른 인공지능(AI) 분야 반도체 기업은 수혜자가 될 것이란 분석이 이어지고 있습니다.분석가들은 AI 업계 전반의 공급망 다변화가 이와 같은 변화를 가져오리라고 전망하고 있다고 블룸버그 통신이 12일(현지시간) 보도했습니다.만딥 싱 블룸버그 인텔리전스 기술 연구 책임자는 "목표를 설정하고 이를 초과 달성하는 데 있어 엔비디아가 지난 2∼3년간 보였던 공격적인 모습은 사라질 것이라는 데 의심의 여지가 없다"고 진단했습니다.이는 재무통인 콜레트 크레스 임시 CEO는 물론이고, 엔비디아의 정식 차기 수장도 취임 초에는 상당히 보수적인 태도로 경영에 나설 것이라는 예측에 기반한 것입니다.이런 상황에서 엔비디아가 메모리 반도체 등 부품 공급망을 재편한다면 삼성전자에 전략적인 기회가 될 수 있다는 것이 분석가들의 진단입니다.피보나치 자산운용의 윤정인 대표는 블룸버그에 "젠슨 황이 물러난 이후 새로운 경영진은 공급업체 관계를 재평가하고 공급망 다각화에 더 큰 비중을 둘 수 있다"며 "삼성에 엔비디아와 파트너십을 심화할 기회를 제공할 것"이라고 짚었습니다.AI 가속기 부문에서는 범용 그래픽처리장치(GPU)와 AI 서버 랙 등 엔비디아와의 경쟁 전선이 가장 넓은 AMD와, 맞춤형 칩(ASIC)과 네트워크 부문의 강자인 브로드컴이 엔비디아의 리더십 공백과 혼란 속에서 가장 큰 반사이익을 누릴 것으로 지목됐습니다.웨드부시 증권의 댄 아이브스 선임 분석가는 CBS 방송에서 "경쟁사들과 중국이 가장 두려워했던 인물이 바로 젠슨 황"이라며 "그가 제거되면 국내외 반도체 업체들 사이의 경기장이 평평해진다"고 평가했습니다.투자 전략분석업체 플러드라인스 리서치의 안나 우 창업자는 "황 전 CEO 스캔들로 엔비디아의 영업 비밀과 제품 경쟁력에 대한 대중의 의구심이 커졌다"며 "직접적인 경쟁사인 AMD와 텐서처리장치(TPU) 분야의 알파벳(구글), 브로드컴이 단기적으로 자연스럽게 수혜를 볼 것"이라고 진단했습니다.엔비디아 칩 고객사들이 혼란스러운 상황에서 단일 업체에 의존하는 위험을 감수하지 않고 공급망을 다변화하는 방식으로 대응하게 될 가능성이 크기 때문입니다.실제로 나스닥 지수가 0.4%, 엔비디아 주가가 4.34% 하락한 이날 AMD와 브로드컴은 각각 5.54%와 5.86% 상승했습니다.특히 황 전 CEO의 5촌 조카(외당질녀)인 리사 수 CEO가 이끄는 AMD 시가총액은 지난 6일까지만 해도 7천365억 달러였으나, 불과 4영업일 만에 9천600억 달러(약 1천280조 원)로 급증했습니다.시가총액 순위도 19위에서 16위로 세 계단 뛰어올랐습니다.브로드컴 시가총액도 같은 기간 1조 4천억 달러에서 1조 7천400억 달러로 늘어났고, 11위였던 시총 순위도 8위가 됐습니다.국내 AI칩 제조사인 퓨리오사AI와 삼성전자의 지원을 받는 망고부스트 등 한국 스타트업도 대체 기술을 통해 엔비디아가 장악하고 있는 시장을 공략하고 있다는 점에서 주목됩니다.거대한 웨이퍼 한 장을 하나의 칩으로 만드는 웨이퍼규모엔진(WSE) 기술을 보유한 '엔비디아 대항마' 세레브라스도 이날 시장 기대치를 뛰어넘는 매출을 기록한 실적 발표와 마이크로소프트(MS)와의 신규 계약을 앞세워 주가가 17% 이상 급증했습니다.크리스 웨스턴 페퍼스톤 분석가는 "시장은 엔비디아의 문제와 AI의 문제를 구분하고 있는 것으로 보인다"고 평가했습니다.다만 엔비디아가 20년간 공들여 구축한 플랫폼 '쿠다'(CUDA) 생태계가 워낙 탄탄해 AI 반도체 시장의 독점 구도가 단기간에 흔들리지는 않을 것이라는 관측도 많습니다.전 세계 AI 개발자 수백만 명과 기업들이 쿠다를 기반으로 대형언어모델(LLM)과 소프트웨어를 개발해 온 상황에서 경쟁사 하드웨어로 전환하려면 막대한 비용과 노력, 시간이 소요될 것이기 때문입니다.(사진=연합뉴스)