"미국 정부, 작년 싱가포르의 젠슨 황 내연녀 수사 협조 요청 묵살"

▲ 중국 스파이 의혹을 받는 앨리스 황, 젠슨 황 스캔들

미국 정부가 젠슨 황 전 엔비디아 최고경영자(CEO)의 불륜 상대 앨리스 황과 관련한 싱가포르의 수사 협조 요청을 작년에 사실상 묵살했다는 주장이 나왔습니다.뉴욕타임스(NYT)에 따르면 싱가포르 정부는 중국 간첩 의심을 받는 앨리스 황을 작년에 조사하는 과정에서 미국 정부가 "제한적인 정보와 지원만 제공했다"고 12일(현지시간) 밝혔습니다.싱가포르는 엔비디아의 첨단 인공지능(AI) 반도체를 중국이 미국의 수출통제를 우회해 대량으로 확보하도록 도왔다는 의심을 사는 앨리스 황의 회사 메가스피드의 법인이 설립된 곳입니다.싱가포르 당국은 지난해 메가스피드의 반도체 서버 수출 경로 관련해 허위 신고 의혹을 포착하고 회사 임원인 앨리스 황을 소환 조사했습니다.이 과정에서 싱가포르는 지난해 6월부터 올해 2월까지 앨리스 황의 여권을 압수하고 사실상 출국 금지 조치를 내렸습니다.이와 함께 싱가포르는 미국의 서버 제조업체이자 엔비디아의 주요 사업 협력사인 슈퍼마이크로에 관련 정보를 요청했지만, 슈퍼마이크로는 조사에 제대로 협조하지 않았습니다.슈퍼마이크로는 엔비디아의 AI 반도체를 메인보드에 꽂고 전력공급 장치, 냉각 시스템을 결합해 완제품 형태의 AI 서버 랙으로 만들어 사용자들에게 공급하는 역할을 하는 기업입니다.싱가포르 정부는 지난해 7월 미국 법무부와 연방수사국(FBI)에 슈퍼마이크로가 제대로 협조하지 않는다며 문제를 제기하고 해당 기업의 협조를 확보하기 위한 지원을 요청했습니다.그러나 미국 정부는 이러한 요청을 사실상 묵살했고, 싱가포르는 "반복적인 요청에도 불구하고 현재까지 해당 기업과 관련해 제한적인 정보나 지원밖에 받을 수 없었다"고 밝혔습니다.싱가포르 당국은 이 같은 한계 속에 증거 불충분을 이유로 '엄중 경고'와 함께 앨리스 황을 석방한 뒤 재입국을 금지한 것으로 전해졌습니다.사태를 종합하면 싱가포르 당국 역시 메가스피드가 반도체 서버를 당초 신고된 목적지인 말레이시아가 아닌 제3국으로 운송해 빼돌리려고 했을 가능성을 지난해부터 의심해 온 셈입니다.이 같은 정황은 도널드 트럼프 미국 대통령이 젠슨 황과의 친분 때문에 앨리스 황과의 내연관계를 알고도 무시해 국가 안보를 위태롭게 했다는 의혹과 맞물려 주목을 받습니다.NYT에 따르면 트럼프 대통령은 앨리스 황과 젠슨 황의 내연 관계뿐 아니라 앨리스 황이 중국 정보기관의 정보원으로 의심받고 있다는 사실까지 작년 가을에 이미 보고받은 상태였습니다.신문은 트럼프 행정부가 국가안보와 직결된 문제를 파악하고도 싱가포르 당국의 수사 협조 요청에 적극적으로 응하지 않은 원인을 두고 의문이 나올 수 있는 대목으로 주목했습니다.앞서 미국 현지언론에서는 엔비디아의 AI 반도체의 통제를 담당하는 정부 부처가 메가스피드의 활동을 방관했다는 의혹도 제기됐습니다.미국 상무부는 메가스피드의 반도체 밀반입 정황을 인지하고도 제재 절차에 곧바로 착수하지 않았고, 스콧 베선트 미국 재무장관이 하워드 러트닉 상무장관에게 이를 직접 따졌다는 보도도 나왔습니다.미국 민주당은 미국 정부에 젠슨 황 의혹과 관련한 모든 자료를 보존할 것을 요구하고, 내년 새 의회에서 시작될 고강도 조사를 예고했습니다.슈퍼마이크로는 이날 성명에서 "슈퍼마이크로는 메가스피드에 어떠한 제품도 판매하지 않았으며, 미국의 수출 및 재수출 통제법을 준수하며 사업을 운영해 왔다"고 밝혔습니다.