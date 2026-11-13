[자막뉴스] "영상 뿌린다" 협박해 가족과 단절?…'아들 성범죄 피해자' 살해 배후는

여중생 살해 피의자 59살 A 씨의 전 사실혼 배우자 26살 B 씨가 피해 여중생을 가족으로부터 고립시켰다는 유족의 주장이 나왔습니다.



유족은 B 씨가 피해 여중생에게 흠이 될 만한 동영상을 찍은 뒤 이를 공개하겠다며 "가출해서 부모를 가정폭력으로 신고하라"고 협박했다고 밝혔습니다.



서울북부지방공소청은 어제(12일) 살인 혐의로 A 씨의 구속영장을 청구했습니다.



A 씨는 아들의 성범죄 사건 피해자인 15세 여중생을 살해한 혐의로 11일 새벽 1시 40분쯤 체포됐습니다.



B 씨는 A 씨에게 "사람을 죽였다"는 전화를 받고 112에 신고한 인물인데, 유족들은 B 씨가 범행 배후일 가능성을 제기했습니다.



한 유족은 "B 씨가 딸을 우리와 떼어 놓고 자기 영향력 아래 두려고 했다"고 주장했습니다.



피해 여중생은 지난 1월 집을 떠난 뒤 지방자치단체가 제공한 가정폭력 피해자 쉼터에서 지냈습니다.



유족은 "B 씨가 아이와 연락할 때마다 가정폭력 신고를 종용했다"고 주장했습니다.



유족은 지난 6월 피해 여중생의 휴대전화에서 B 씨와 나눈 텔레그램 대화를 확인한 뒤 B 씨를 경찰에 고소했다고 밝혔습니다.



여중생에게 불리할 수도 있는 동영상을 이용해 성매매를 강요하고, 부모 집에서 금품 등을 훔쳐 오도록 지시했다는 내용이었습니다.



경찰은 B 씨가 주변인들을 심리적으로 지배한 채 자기 죄를 덮기 위해 A 씨와 피해 여중생이 서로 만나게 했을 가능성이 있다고 보고 수사하고 있습니다.



A 씨는 'B 씨는 죄가 없다'는 취지의 유서도 남긴 것으로 알려졌습니다.



다만 A 씨가 이틀째 진술을 거부해 두 사람이 어떤 경위로 만났는지 등은 아직 확인되지 않았습니다.



경찰은 A 씨 조사에 범죄심리분석관을 투입하기로 하고, 여중생 시신 부검 결과 등을 토대로 사건 경위를 밝힐 방침입니다.



(취재: 정다은, 영상편집: 김나온, 디자인: 양혜민, 제작: 디지털뉴스부)