[자막뉴스] 젠슨황 세 번째 불륜도 폭로…"사내 여직원과 내연"

젠슨 황 전 엔비디아 CEO에 대해 세 번째 불륜 의혹이 폭로됐습니다.



로이터통신은 현지 시간 12일 복수의 소식통을 인용해 황 전 CEO가 엔비디아의 또 다른 여직원과도 내연관계였다고 보도했습니다.



중국 스파이로 지목된 앨리스 황과 킴벌리 파월 엔비디아 부사장에 이어 세 번째로 불거진 불륜 사건입니다.



로이터는 해당 직원의 이름을 보도하진 않았으며, 그녀에게 입장을 묻기 위해 연락을 시도했지만 닿지 않았다고 전했습니다.



황 전 CEO가 이사회 직후 자진 사임을 결정한 것도 세 번째 불륜 의혹이 불거진 것과 무관하지 않다는 분석도 나오고 있습니다.



황 전 CEO는 1993년 엔비디아를 창업해 세계 AI 반도체 시장에서 선두 기업으로 키워낸 인물입니다.



그의 퇴진 충격에 뉴욕증시에서는 엔비디아와 이른바 '엔비디아 사단' 기술주들이 일제히 급락했습니다.



네오클라우드 주가는 16.8% 급락했고, 전날 실적 호조로 24.7% 폭등했던 코어위브도 6.9% 하락 마감했습니다.



서버업체 슈퍼마이크로는 11.3%, 엔비디아 칩을 대량으로 써온 중국 알리바바 ADR도 7.1% 급락했습니다.



엔비디아도 장중 최대 14.3% 폭락했다가 저가 매수세가 유입되며 시간외 거래 기준 낙폭을 4.2%로 줄였습니다.



반면 엔비디아의 경쟁사인 AMD와 브로드컴은 반사이익 기대에 각각 5.9%, 5.5% 상승했습니다.



(취재 : 조기호, 영상편집 : 이유진, 디자인 : 양혜민, 제작 : 디지털뉴스부)