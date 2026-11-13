[자막뉴스] 젠슨 황 후임은 누구? 가족 승계?

젠슨 황 전 CEO의 불명예 퇴진으로 엔비디아의 후계 구도에 관심이 쏠리고 있습니다.



현재 임시 CEO를 맡은 인물은 콜레트 크레스 최고재무책임자입니다.



관심은 엔비디아에서 주요 보직을 맡고 있는 젠슨 황의 자녀와 사위에게도 쏠리고 있습니다.



딸 매디슨 황은 피지컬 AI 부문 제품 마케팅 수석이사로, 아들 스펜서 황은 로봇공학 제품 관리 담당 이사로 재직하고 있습니다.



사위 니코 카프레즈는 입사 2년 만인 올해 1월 글로벌 AI 인프라 성장 부문 부사장으로 승진했습니다.



젠슨 황의 가족들이 잇따라 요직에 오르고 젠슨 황도 "엔비디아 임원 자녀는 부모보다 더 뛰어나다고" 말하며 자녀들에게 힘을 실어주면서 사내에서는 이른바 '족벌 경영'에 대한 지적도 제기됐습니다.



일부 직원들 사이에서는 젠슨 황이 딸과 사위를 후계자로 키우는 것 아니냐는 관측까지 나왔습니다.



하지만, 젠슨 황은 딸이 CEO가 되는 것을 바라지 않는다며 이 같은 추측에 선을 그었습니다.



다만 자녀들이 CEO를 원한다면 스스로 그 자리를 쟁취해야 한다고 말하기도 했습니다.



젠슨 황의 불명예 퇴진으로 자녀와 사위의 사내 입지도 흔들릴 수 있다는 관측이 나옵니다.



그동안 젠슨 황의 영향력을 바탕으로 주요 보직을 맡아왔다는 시선이 있었던 만큼, 젠슨 황의 퇴진이 가족들의 입지에도 영향을 미칠 수 있다는 겁니다.



결국 자녀들이 성과를 증명하지 못한다면 일부에서 제기된 가족 승계 가능성은 사실상 사라지게 됐다는 분석도 나오고 있습니다.



(취재: 최재영, 영상편집: 김기현, 디자인: 이수민, 제작: 디지털뉴스부)