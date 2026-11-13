[D리포트] "발달장애 아들 사망에 엄마 긴급체포"…'결박 의혹' 수사

경찰차가 한 대가 아파트 단지로 향합니다.



어제 오전 8시 반쯤 천안 서북구 두정동의 한 아파트에서 15살 A 군이 숨을 쉬지 않는다는 신고가 접수됐습니다.



[소방관계자 : 그때 당시 환자 상태는 심정지 상태였고요. 현장 도착했을 때 패치 부착했고 의료지도 받았고 이송했다….]



A 군의 어머니인 40대 B 씨의 신고를 받고 출동한 소방은 인근 대학병원으로 A 군을 옮겼지만 오전 9시 15분쯤 결국 숨졌습니다.



경찰은 A 군 사망 직후 A 군과 함께 집안에 있던 40대 모친 B 씨를 아동학대치사 혐의로 긴급 체포했습니다.



중증 발달장애가 있는 A 군을 집 안에 묶어뒀다는 의혹도 제기된 가운데, 경찰은 모친 B 씨를 상대로 정확한 사건 경위를 조사하고 있습니다.



한편 A 군은 지난 9월 초, 약 일주일간 충남 발달장애인 긴급돌봄 센터에서 생활했던 것으로 확인됐습니다.



당시 보호자가 심리적인 어려움을 겪어 긴급돌봄센터에 맡겨졌으며 시설 내에서 고함을 지르거나 다른 사람을 치는 등의 행동을 보였던 것으로 전해졌습니다.



이후 A 군은 긴급돌봄 기간 만료로 시설에서 나와 집에서 생활을 해온 것으로 알려졌습니다.



이웃들은 평소 B 씨가 A 군 돌봄으로 고생이 많았다며, A 군 사망 소식을 믿지 못하는 모습이었습니다.



[이웃 주민 : 주말이면 아들 태워서 마트 가고. 노력은 엄청 하는데 조금 힘들어 하는 것 같더라고요.]



경찰은 국과수에 부검을 의뢰해 A 군의 구체적인 사망원인 등을 밝히고, 모친 B 씨에 대한 구속영장 신청을 검토 중입니다.



(취재 : TJB 박범식, 영상취재 : TJB 송창건, 제작 : 디지털뉴스부)