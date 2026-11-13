트럼프 "임기 중 쿠바 해결하고 싶다…군사력 사용도 검토"

▲ 트럼프 대통령

도널드 트럼프 미국 대통령은 임기 중에 쿠바 문제를 해결하고 싶다면서 군사력 사용도 가능하다고 밝혔습니다.트럼프 대통령은 12일(현지시간) 공개된 보수성향 진행자 휴 휴잇과의 인터뷰에서 "임기가 끝나기 전에 쿠바(문제)를 해결하고 싶다"면서 "이를 담당할 아주 유능하고 좋은 인물이 있다. 마코 루비오 국무장관이고 부모님이 쿠바 출신"이라고 말했습니다.트럼프 대통령은 루비오 장관이 이를 간절히 원하고 있다면서 "쿠바는 실패했다. (쿠바에서) 아주 나쁘게 대우받다가 미국으로 온 사람들을 위해서 그렇게 할 수 있으면 좋겠다"고 강조했습니다.약간의 군사력이나 일주일 정도의 군사작전이 필요해도 괜찮겠느냐는 질문에는 "그렇다. 분명히 검토할 것"이라고 답했습니다.트럼프 대통령은 재집권 이후 각종 제재를 동원해 쿠바를 강도 높게 압박해 왔습니다.9월에는 유엔총회 연설에서 쿠바 정권이 무너질 것이라고 주장해 쿠바 대표단이 퇴장하기도 했습니다.이번 발언은 당장 쿠바에 대한 군사작전에 나서겠다는 것보다는 미국 남부 플로리다주 등지에 거주하는 쿠바계 이민자들을 의식한 것으로 보입니다.지난 3일 치러진 중간선거에서 공화당의 텃밭이 줄줄이 민주당의 '블루 쓰나미'에 무너졌으나 플로리다주는 상원의원 선거와 주지사 선거에서 공화당이 수성에 성공하면서 '보수의 거점'으로 부상했습니다.플로리다주를 대표하는 상원의원을 지내다 트럼프 행정부에 합류해 지역에서 인기가 높은 쿠바계 루비오 장관을 내세운 것도 같은 맥락으로 해석됩니다.다만 트럼프 대통령이 쿠바를 상대로 군사력 동원도 불사하겠다는 기조를 유지하고 있다는 점에서 국면 전환이 필요하다고 생각할 경우 쿠바에 손을 댈 수 있다는 관측도 여전합니다.공화당의 중간선거 참패 이후 트럼프 대통령이 행정부 수장으로서 재량이 큰 외교안보 및 통상 분야에서 폭주할 수 있다는 우려는 갈수록 커지는 분위기입니다.트럼프 대통령은 이날 이란과의 합의가 필요 없다면서 상황이 잘 풀리지 않으면 이란 공격에 나서겠다고 발언하기도 했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)