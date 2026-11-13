"대표가 데스노트 쓴다"…황당 소문 퍼뜨린 전 직원 벌금형

▲ 부산지법

전 직장 대표가 마음에 들지 않는 직원의 이름을 적는 이른바 '데스노트'를 작성하고 작업장에 도청 장치를 설치했다는 허위 사실을 퍼뜨린 전 직원에게 벌금형이 선고됐습니다.13일 법조계에 따르면 부산지법 형사6단독 이준민 판사는 명예훼손 혐의로 기소된 40대 여성 A 씨에게 벌금 50만 원을 선고했습니다.A 씨는 2024년 11월 7일 부산의 한 카페에서 과거 함께 근무했던 동료들과 대화하면서 전 직장 대표와 이사에 대한 허위 사실을 유포한 혐의로 재판에 넘겨졌습니다.당시 A 씨는 "이사가 수시로 CCTV를 보며 직원을 감시한다", "대표가 마음에 안 드는 사람을 적는 데스노트가 있다"는 등의 발언을 했습니다.이어 "업무일지는 직원들의 꼬투리를 잡기 위한 수단이다", "작업장에 도청 장치가 있으니 말조심해야 한다", "대표와 이사가 하는 말은 대부분 거짓말"이라는 취지로 말했습니다.이 판사는 "CCTV를 설치한 것은 제품 관련 문제가 발생했을 때 원인을 규명하기 위한 것이었고, 업무일지 역시 거래처의 요구에 따라 문제 발생 시 역학조사 등에 활용하기 위한 것"이라면서 "대표가 데스노트를 작성하거나 작업장에 도청 장치가 설치됐다는 사실도 인정되지 않습니다"고 밝혔습니다.다만 이 판사는 A 씨가 "직책 수당은 주지 않고 일만 많이 시킨다"고 발언한 부분은 허위 사실이나 명예훼손으로 보기 어렵다고 판시했습니다.CCTV로 직원들의 입 모양을 확대해 감시한다거나 회사가 직원을 소모품으로 취급한다는 등의 일부 발언에 대해서도 A 씨가 실제 해당 발언을 했다는 증거가 부족하다며 무죄로 선고했습니다.(사진=연합뉴스)