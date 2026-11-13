미국 하원, 젠슨 황 퇴진에도 "안 나오면 소환장"…의회 증언 계속 추진

▲ 해임된 젠슨 황 엔비디아 전 CEO

미국 연방 의회는 12일(현지시간) 중국 스파이 의심 여성과 불륜 관계로 젠슨 황이 엔비디아 최고경영자(CEO) 자리에서 물러난 이후에도 그에 대한 조사를 계속 추진하겠다는 의지를 밝혔습니다.하원 외교위원회 브라이언 매스트(공화·플로리다) 위원장은 황 전 CEO가 의회의 주요 위원회에 출석해 비공개로 증언하는 데 잠정 동의했다고 전했다고 CNN 방송이 이날 보도했습니다.출석에 동의한 주요 위원회는 외교위원회뿐 아니라 정보위원회, 미중전략경쟁특별위원회(중국특위) 등입니다.이들 위원회는 황 전 CEO의 불륜 사실 및 엔비디아의 최첨단 반도체 중국 수출이 국가안보에 미치는 위협에 대해 조사를 시작하면서 황 전 CEO에게 의회 출석 및 증언을 요구해 왔습니다.매스트 위원장은 황 전 CEO가 갑자기 태도를 바꿔 출석하지 않을 경우 소환장을 발부할 준비가 돼 있다고도 밝혔습니다.그는 황 전 CEO가 출석할 경우 "최소한 선서를 받고서 증언을 하게 되며, 발언 기록과 영상 녹화가 이뤄질 것"이라고 말했습니다.다만, 황 전 CEO의 선서와 증언이 공개될지는 아직 불분명한 상태입니다.매스트 위원장은 "젠슨과 그의 업무에 연관된 엔비디아 내 다른 조직의 증언에도 관심이 있다"고 말해 황 전 CEO 말고도 다른 엔비디아 관계자들을 출석시킬 가능성을 시사했습니다.존 물레나르(공화·미시간) 중국특위 위원장은 "중국 정보기관이 어떻게 활동했는지, 어떤 정보, 특히 어떤 기밀정보에 접근할 수 있었는지, 그리고 특정 정책에 대해 어떤 로비를 펼쳤는지 이해하는 것이 중요하다"며 황 전 CEO의 증언 청취가 필요하다고 밝혔습니다.물레나르 위원장은 또 황 전 CEO가 엔비디아의 최첨단 반도체에 대한 "수출 통제에 가장 강력한 반대자 중 한 명이었다"며 "황 전 CEO 해임이 역학관계를 바꾸기는 하지만 그는 수출 통제를 타당하다고 보는 사람들을 비판해 왔다. 그가 직접 나와 우리와 관련 논의를 하기 바란다"고 말했습니다.하원뿐 아니라 상원에서도 황 전 CEO에 대한 조사가 추진될 전망입니다.공화당 존 슌 상원 원내대표는 이날 기자들로부터 조사 여부에 관한 질문을 받자 "국가 안보와 관련해 정말 중대한 위험이 걸린 이 상황에서 후속 조치가 있을 것으로 예상한다"고 말했다고 CNBC 방송이 보도했습니다.차기 의회에서 상원 은행위원장을 맡을 것으로 예상되는 엘리자베스 워런(매사추세츠) 은행위 민주당 간사도 성명에서 황 전 CEO의 해임이 "우리 국가안보를 위험에 빠뜨린 것이나 잠재적 법 위반과 관련한 황 전 CEO, 다른 경영진, 또는 회사 전체의 책임을 면제해주지 않는다"며 황 전 CEO와 엔비디아가 의회 조사에 응해야 한다고 요구했습니다.하원 정보위원회에서는 여야 의원들이 정보당국에 조사를 요구했습니다.하원 정보위 소위원회의 공화당 대린 러후드 위원장과 조시 고트하이머 민주당 간사는 황 전 CEO 스캔들로 국가안보상 위험이 초래됐는지 조사에 나서라는 서한을 정보당국에 보냈다고 미 정치전문매체 폴리티코가 전했습니다.이들은 "중국이 손에 넣으면 군의 AI 시스템을 훈련하고 미국의 네트워크를 겨냥한 사이버 작전을 가속하며 국가 차원의 감시활동을 확대하는 데 사용될 수 있는 기술"이라고 지적했습니다.서한은 제이 클레이튼 국가정보국(DNI) 국장, 존 랫클리프 중앙정보국(CIA) 국장 등에게 전달됐습니다.(사진=AP, 연합뉴스)