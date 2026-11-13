[현장영상] 선체 기울더니 물기둥 '치솟아'…5시간 만에 사라진 '전설의 여객선'

지난 11일 미국 플로리다주 걸프만 앞바다에서 SS 유나이티드 스테이츠호를 수장시키는 작업이 실시됐습니다.



해안에서 약 41㎞ 떨어진 해저에 스테이츠호를 가라앉혀 세계 최대 규모 인공 암초로 만든다는 계획인데요.



스테이츠호는 1952년에 취항한 미국 해운 역사상 가장 거대하고 빠른 초호화 정기 여객선으로 꼽힙니다. 17년 동안 대서양을 호령했던 스테이츠호는 1969년 공식 퇴역했습니다.



플로리다주는 스테이츠호의 인공 암초를 통해 전 세계 스쿠버 다이버, 낚시꾼, 관광객들이 몰려들어 막대한 경제 효과를 얻을 것으로 기대하고 있습니다.



(구성 : 양현이, 영상편집 : 장유진, 디자인 : 나예미, 출처 : DESTlN-FORT WALTON FLORIDA, 제작 : 디지털뉴스부)