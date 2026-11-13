안민석 경기교육감, 선거공보물 허위 기재 혐의로 고발돼

▲ 안민석 경기도교육감

시민단체가 안민석 경기도교육감의 지방선거 공보물에 담긴 전과 소명 내용이 허위라며 안 교육감을 경찰에 고발했습니다.사법정의 바로세우기 시민행동(사세행)은 지난 11일 경기남부경찰청에 안 교육감을 공직선거법상 허위사실공표 혐의로 처벌해달라는 내용의 고발장을 제출했습니다.사세행은 안 교육감이 과거 공무집행방해 및 상해 혐의로 벌금형을 확정받았음에도 선거공보물에는 자신이 부당한 정치적 탄압을 받은 것처럼 사실과 다르게 소명했다고 주장했습니다.앞서 안 교육감은 2008년 미국산 쇠고기 수입 반대 촛불집회에서 경찰관을 폭행한 혐의로 기소돼 2012년 대법원에서 벌금 300만 원을 확정받았습니다.안 교육감은 해당 전과를 지방선거 공보물에서 "경찰의 시민 불법 연행을 정당하게 막으면서 발생한 사건"이라며 "검찰이 적반하장으로 기소해서 유죄가 된 정치적 사건"이라고 설명했습니다.이 공보물 내용은 지난달 14일 국회 교육위원회의 경기도교육청 국정감사에서도 논란이 됐습니다.국민의힘 박정훈 의원은 해당 공보물 내용이 허위사실공표에 해당할 소지가 있다고 지적했습니다.당시 안 교육감은 "제가 경찰에게 몰매를 맞았던 사건"이라며 반박했고, 양측의 설전이 이어지면서 국정감사가 한때 정회되기도 했습니다.(사진=경기도교육청 제공, 연합뉴스)