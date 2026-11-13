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안민석 경기교육감, 선거공보물 허위 기재 혐의로 고발돼

최호원 기자
작성 2026.11.13 09:18 조회수
안민석 경기교육감, 선거공보물 허위 기재 혐의로 고발돼
▲ 안민석 경기도교육감

시민단체가 안민석 경기도교육감의 지방선거 공보물에 담긴 전과 소명 내용이 허위라며 안 교육감을 경찰에 고발했습니다.

사법정의 바로세우기 시민행동(사세행)은 지난 11일 경기남부경찰청에 안 교육감을 공직선거법상 허위사실공표 혐의로 처벌해달라는 내용의 고발장을 제출했습니다.

사세행은 안 교육감이 과거 공무집행방해 및 상해 혐의로 벌금형을 확정받았음에도 선거공보물에는 자신이 부당한 정치적 탄압을 받은 것처럼 사실과 다르게 소명했다고 주장했습니다.

앞서 안 교육감은 2008년 미국산 쇠고기 수입 반대 촛불집회에서 경찰관을 폭행한 혐의로 기소돼 2012년 대법원에서 벌금 300만 원을 확정받았습니다.

안 교육감은 해당 전과를 지방선거 공보물에서 "경찰의 시민 불법 연행을 정당하게 막으면서 발생한 사건"이라며 "검찰이 적반하장으로 기소해서 유죄가 된 정치적 사건"이라고 설명했습니다.

이 공보물 내용은 지난달 14일 국회 교육위원회의 경기도교육청 국정감사에서도 논란이 됐습니다.

국민의힘 박정훈 의원은 해당 공보물 내용이 허위사실공표에 해당할 소지가 있다고 지적했습니다.

당시 안 교육감은 "제가 경찰에게 몰매를 맞았던 사건"이라며 반박했고, 양측의 설전이 이어지면서 국정감사가 한때 정회되기도 했습니다.

(사진=경기도교육청 제공, 연합뉴스)
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