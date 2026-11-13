본사엔 쓸쓸한 꽃다발…"우상처럼 여겨" 직원들 눈물

▲ 꽃다발 놓인 엔비디아 본사

엔비디아 창업자 젠슨 황이 불륜 스캔들로 최고경영자(CEO) 자리를 내려놓으면서 사내 분위기가 무겁게 가라앉았습니다.미국 CNBC 방송에 따르면 12일(현지시간) 황 전 CEO의 사임 소식이 전해지자 엔비디아 내부에서는 눈물을 흘리는 직원들까지 나왔습니다.익명의 소식통은 많은 직원이 그를 우상이자 엔비디아 정체성의 핵심으로 여겨왔다며 외부의 시선보다 "더 복잡한 분위기"라고 전했습니다.황 전 CEO가 별도의 후계자를 두지 않고 고위 임원 약 60명에게 직접 보고받으며 경영 전반을 진두지휘해온 만큼, 그의 갑작스러운 부재가 사업 위축과 경영 타격으로 이어질 것이라는 우려도 커지고 있습니다.현재 경영진을 중심으로 긴장감이 고조됐으며, 이사회는 엔비디아의 사업이 위축되지 않을 방안을 고민 중이라고 CNBC는 전했습니다.임시 CEO를 맡은 콜레트 크레스 최고재무책임자(CFO)는 임직원들에게 "여러분이 우리의 가장 큰 힘"이라고 독려하며, 오는 18일 전사 회의를 열어 향후 대응책을 논의하겠다고 밝혔습니다.한편, 캘리포니아주 샌타클래라에 위치한 엔비디아 본사 건물 바깥에는 꽃다발이 놓여 눈길을 끌었습니다.별다른 메시지는 없었지만, 이는 황 전 CEO의 사임을 슬퍼하는 모습으로 보인다고 CNBC는 전했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)