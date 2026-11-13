설악산 고지대 탐방로 15일부터 한 달간 통제…산불 예방 총력

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▲ 설악산 탐방로 통제

국립공원공단 설악산국립공원사무소는 가을철 산불 예방을 위해 오는 15일부터 다음 달 15일까지 설악산국립공원 일부 탐방로의 출입을 통제한다고 밝혔습니다.통제 구간은 남설악 오색과 천불동, 한계령 등 탐방로 입구에서 대청봉으로 이어지는 고지대 탐방로입니다.소공원∼비선대, 울산바위, 비룡폭포∼토왕성폭포 전망대, 흘림골, 주전골 등 저지대 탐방로는 정상 개방합니다.곰배령 탐방로는 산림청 점봉산 산림생태관리센터와 함께 지난 1일부터 출입을 통제하고 있습니다.탐방로 개방 및 통제 정보는 국립공원공단 홈페이지 (www.knps.or.kr) 탐방 통제정보에서 확인할 수 있습니다.공원구역 내 흡연이나 라이터 등 인화물질 소지 행위에는 최대 200만 원, 통제된 탐방로나 탐방로 외 샛길에 무단출입하면 최대 50만 원의 과태료가 부과될 수 있습니다.설악산국립공원사무소 관계자는 "안전한 탐방을 위해 사전에 탐방로 통제 여부를 확인하고 산불 예방을 위한 금지행위 준수에 협조해 달라"며 "산에서 연기나 불길을 발견하면 안전한 곳에서 119에 신고하고 가까운 탐방로 이름이나 이정표에 표시된 위치를 알려달라"고 말했습니다.(사진=설악산국립공원사무소 제공, 연합뉴스)