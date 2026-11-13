"미국 규제 확대될라"…중국 AI기업들, 엔비디아칩 확보 비상

▲ 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)

중국 인공지능(AI) 기업들이 엔비디아의 젠슨 황 스캔들이 터진 뒤 미국이 추가로 반도체 규제에 나설 것을 우려해 엔비디아 칩 확보 경쟁에 뛰어들었다고 로이터 통신이 12일(현지시간) 소식통을 인용해 보도했습니다.이번 스캔들로 인해 미국의 반도체 수출 통제를 우회할 수 있는 길이 완전히 막힐 것이라는 위기감이 중국 테크 업계 전반으로 확산하고 있기 때문입니다.실제 중국 한 대형 클라우드 서비스업체는 해외 엔비디아 칩 연산 용량을 확보할지 여부를 긴급히 논의했으며, 일부 기업들은 해외 데이터센터 운영사들과 접촉해 컴퓨팅 자원을 예약하려 하고 있다고 소식통은 전했습니다.중소 규모의 AI 기업들 또한 동남아시아의 주요 컴퓨팅 용량 임대업체들과 접촉하고 있습니다.중국 기업들은 미국 의회에 계류 중인 '원격접속 보안법(RASA)' 처리에 속도가 붙지 않을까 우려하고 있습니다.이 법안은 미국이 중국 수출을 막은 첨단 AI칩을 중국이 클라우드로 빌려 쓰지 못하게 하는 내용을 담고 있으며, 1월 하원에서 찬성 369표 반대 22표로 통과돼 상원 표결을 앞두고 있습니다.엔비디아의 첨단 칩은 생성형 AI모델의 학습과 구동에 필수적인데 해외 클라우드 접속마저 차단될 경우 중국 AI모델 개발사들은 고성능 연산 자원을 확보할 길이 사실상 막힙니다.이러한 우려는 중국 암시장에서 유통되는 엔비디아 칩 수요까지 부채질하고 있습니다.중국으로 암암리에 들어오는 첨단 칩과 AI 서버에 대한 미국의 광범위한 단속이 강화될 것에 대비해 거래상과 중개인들이 물량을 비축하고 있는 것으로 전해졌습니다.지난달 중국 인민해방군과 연관이 있는 중국의 한 대학은 미국의 블랙리스트에 올라있는데도 불구하고 엔비디아의 고성능 H200 칩을 구매한 사실이 확인돼 미국의 대중국 수출 통제에 구멍이 뚫렸다는 지적이 제기된 바 있습니다.미국 검찰은 지난 3월 동남아 기업을 통해 엔비디아칩이 탑재된 25억 달러 규모의 서버를 중국으로 불법 우회 반출하려 공모한 혐의로 슈퍼마이크로컴퓨터 공동창업자 등을 기소하기도 했습니다.미국의 반도체 칩 규제 강화 우려가 불거지면서 12일 홍콩 증시에서 알리바바가 장중 최대 7.1% 하락했고, AI모델 개발사 Z. AI(즈푸)와 미니맥스는 각각 7% 이상 급락했습니다.로이터는 사안에 정통한 소식통을 인용해 젠슨 황의 불륜 상대이자 중국 스파이 의혹을 받는 앨리스 황이 텐센트와 알리바바 등 중국 주요 기술 기업들과 사업거래 및 투자관계를 맺어왔다고 전했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)