"러시아 선수 입국 안 된다"…북유럽 등서 '비자 장벽'

▲ 국제빙상연맹(ISU) 로고

러시아 선수들의 국제 스포츠 무대 복귀 움직임에 맞서 서방 국가들이 입국 제한 조치를 강화하고 있습니다.로이터·AFP 통신 등에 따르면 핀란드 정부는 12일(현지시간) 러시아 국민의 솅겐 비자 소지 여부와 관계없이 핀란드의 국가적 이익에 필수적인 업무를 수행하는 경우에만 입국을 허용한다고 밝혔습니다.스포츠 활동은 이런 예외에 포함되지 않아 핀란드에서 열리는 스포츠 경기에 러시아 선수들이 출전하는 길이 막혔습니다.엘리나 발토넨 핀란드 외무장관은 "러시아의 침략 전쟁이 지속되는 한 러시아 선수들이 핀란드에 들어올 이유는 없다"며 "이들의 입국은 핀란드의 국제 관계를 위태롭게 할 수 있다"고 밝혔습니다.핀란드 외무부는 오는 16일부터 발효되는 이번 조치가 러시아 국가대표팀 소속 선수뿐 아니라 중립 선수 자격으로 뛰는 선수들에게도 적용된다고 설명했습니다.이에 따라오는 27∼28일 핀란드 최북단 루카에서 개막하는 크로스컨트리 스키 월드컵에 러시아 선수들은 참가할 수 없게 됐습니다.내년 3월 핀란드 탐페레에서 열리는 피겨스케이팅 세계선수권대회에도 유력한 메달 경쟁자로 꼽히던 러시아 선수들의 출전이 차단될 전망입니다.국제빙상연맹(ISU)은 이와 관련해 "안타깝게도 세계 여러 지역에서 분쟁이 이어지고 있는 상황에서 선수들이 자국 정부의 행위로 인해 처벌받아서는 안 된다는 것이 우리의 입장"이라고 AP통신에 밝혔습니다.또 다른 북유럽 국가인 노르웨이 역시 이날 러시아와 그 동맹국 벨라루스 출신 선수들의 자국 내 경기 출전을 막겠다고 밝혔습니다.노르웨이 정부는 성명에서 러시아·벨라루스 국민에 대한 비자 규정이 이미 엄격하게 적용되고 있다고 설명했습니다.그러나 최근 국제 스포츠 연맹들이 규제를 완화하면서 두 나라 선수와 지원 인력이 대회 참가를 위해 노르웨이를 방문할 가능성이 커졌다고 지적했습니다.이에 따라 노르웨이 정부는 출입국 관리 당국과 경찰에 스포츠 대회 참가를 위해 노르웨이를 방문하는 러시아·벨라루스 프로 선수와 지원 인력의 입국을 거부하도록 지시할 것이라고 밝혔습니다.노르웨이 정부는 러시아 엘리트 스포츠계가 러시아 당국과 밀접한 관계를 맺고 있으므로 우크라이나 전쟁과 분리해서 볼 수 없다면서 강화한 비자 제한 조치가 조만간 발효될 것이라고 덧붙였습니다.노르웨이는 12월 트론헤임에서 크로스컨트리 스키 월드컵을 개최할 예정입니다.이번 조치에 따라 국제스키연맹(FIS)의 출전 승인을 받은 러시아·벨라루스 선수들도 대회에 참가하지 못할 수 있습니다.핀란드와 노르웨이의 이번 결정은 지난달 스포츠중재재판소(CAS)가 러시아 아이스하키연맹의 항소를 받아들여 러시아팀의 세계선수권대회 복귀 가능성을 열어준 데 따른 것입니다.두 나라에 앞서 캐나다는 내달 자국에서 열리는 청소년 아이스하키 선수권대회에 러시아 선수들의 비자 발급을 불허하겠다고 지난 11일 밝혔습니다.스웨덴 정부도 러시아와 벨라루스 선수들에게 비자 발급을 거부할 수 있는지 검토 중인 것으로 전해졌습니다.이와 함께 핀란드, 노르웨이, 체코, 덴마크, 스웨덴 등 유럽 각국 아이스하키연맹은 내년 5월 독일에서 열리는 아이스하키 세계선수권대회에 러시아의 참가가 허용되면 러시아와의 경기를 보이콧하겠다는 입장입니다.2027∼2028 아이스하키 세계 주니어선수권대회를 개최하는 핀란드 투르쿠시는 러시아팀이 참가하면 아예 대회 개최를 포기하겠다고 선언했습니다.(사진=ISU 홈페이지 캡처)