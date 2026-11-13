최혜진, LPGA 투어 디안니카 1R 9언더파 선두…첫 우승 재도전

▲ 최혜진의 1라운드 경기 모습

최혜진이 미국여자프로골프(LPGA) 투어 디 안니카 드리븐 바이 게인브리지 앳 펠리컨(총상금 325만 달러) 첫날 맹타를 휘두르며 첫 우승 재도전에 나섰습니다.최혜진은 13일(한국시간) 미국 플로리다주 벨에어의 펠리컨 골프 클럽(파70)에서 열린 대회 1라운드에서 보기 없이 버디 9개를 쓸어 담아 9언더파 61타를 쳐 가쓰 미나미(일본)와 공동 선두에 이름을 올렸습니다.2022년 LPGA 투어에 데뷔한 이후 아직 우승이 없는 최혜진은 최근 우승에 바짝 다가선 경기력을 보여주고 있습니다.지난달 중국에서 열린 뷰익 LPGA 상하이와 한국 해남에서 열린 BMW 레이디스 챔피언십에서 연속 준우승했고, 지난달 말 말레이시아에서 개최된 메이뱅크 챔피언십에선 공동 9위에 오르면서 아시안 스윙에서 맹활약했습니다.이후 미국으로 돌아가 출격한 디 안니카에서도 쾌조의 감각을 이어가며 LPGA 투어 첫 우승 가능성을 다시 열었습니다.이날 1번 홀(파4)에서 경기를 시작한 최혜진은 2번 홀(파4)을 시작으로 전반에 버디 4개를 솎아냈고, 후반에는 12∼15번 홀 연속 버디에 마지막 18번 홀(파4)에서도 한 타를 줄이며 완벽한 하루를 보냈습니다.이날 최혜진은 페어웨이는 두 차례, 그린은 한 차례만 놓칠 정도로 정확한 샷을 뽐냈고, 퍼트는 27개를 기록했습니다.최혜진은 "최근 계속 좋은 라운드를 펼쳐왔고, 오늘도 큰 실수가 없어서 잘 마무리할 수 있었다. 보기 없는 경기를 한 것이 무척 만족스럽다"면서 "최근 대회에서 계속 첫날 선전하고 있고, 이번에도 시작이 좋다. 남은 3라운드에서도 이어 나가겠다"고 소감을 밝혔습니다.린디 덩컨(미국)은 163야드 파3 3번 홀에서 6번 아이언으로 홀인원을 기록하는 등 8타를 줄이며 공동 선두에 한 타 뒤진 3위(8언더파 62타)에 올랐습니다.이날 1라운드에선 덩컨 외에 앨리슨 코푸즈(미국)도 같은 홀에서 마찬가지로 6번 아이언으로 홀인원을 작성했습니다.코푸즈는 공동 31위(3언더파 67타)에 자리했습니다.이 대회에서만 3차례 우승했던 세계랭킹 1위 넬리 코르다(미국)는 두 달 만에 출전한 대회 첫날 보기 없이 버디 7개를 적어내 4위(7언더파 63타)로 대회를 시작했습니다.윤이나는 공동 5위(6언더파 64타), 김아림과 이정은, 강민지는 공동 20위(4언더파 66타), 유해란과 고진영은 공동 31위, 김세영과 임진희는 공동 42위(2언더파 68타)로 1라운드를 마쳤습니다.(사진=AP, 연합뉴스)