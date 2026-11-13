또 쪼그라든 엔비디아 시가총액…지난달 고점 대비 30% ↓

▲ 엔비디아 본사 건물

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젠슨 황 최고경영자(CEO)가 불륜 스캔들로 전격 퇴진하면서 엔비디아 시가총액이 장중 한때 6천억 달러(약 801조 원) 넘게 증발했습니다.12일(현지시간) 뉴욕증시에서 엔비디아 주가는 전날보다 4.3% 내린 166.19달러에 거래를 마쳤습니다.시총은 하루 새 약 1천820억 달러(약 242조 원) 줄어든 약 4조 130억 달러로 집계됐습니다.시총은 장중 대부분 4조 달러를 밑돌다가 막판 낙폭을 줄이며 4조 달러선을 가까스로 지켰습니다.엔비디아 시총은 지난해 7월 이후 줄곧 4조 달러를 웃돌았습니다.이날 황 CEO 사임 소식에 엔비디아 주가는 13.1% 폭락한 151달러로 출발해 장중 148.80달러까지 밀렸습니다.전날 종가 대비 14.3% 하락한 것으로, 지난해 6월 이후 약 17개월 만의 최저 수준입니다.이로써 시총이 6천20억 달러(약 801조 원) 줄어든 3조 5천930억 달러까지 쪼그라들며 한때 마이크로소프트(MS)에 밀렸습니다.하지만 저가 매수세가 몰리며 낙폭을 줄였습니다.로이터 통신에 따르면 피델리티의 개인투자자 플랫폼에서는 엔비디아 매수 주문이 매도 주문의 5배에 달했습니다.거래도 폭발했습니다.이날 오후 초반까지 엔비디아 거래대금은 약 900억 달러로, S&P500 지수 편입 종목 전체 거래대금의 3분의 1에 육박했습니다.단일 종목 하루 거래대금 역대 최대 기록은 2024년 3월 8일 엔비디아가 세운 1천40억 달러입니다.종가 기준으로는 시총 2위를 지켰습니다.MS 시총(3조 8천840억 달러)과의 격차는 약 1천290억 달러입니다.종가는 3월 30일(164.79달러) 이후 7개월여 만의 최저치입니다.황 CEO가 불륜 사실을 인정하기 직전인 6일과 비교하면 주가는 11.0% 떨어졌고, 시총은 약 4천940억 달러(약 657조 원) 감소했습니다.사상 최고 종가를 기록한 지난달 6일(239.24달러) 대비로는 30.5% 하락해 시총 약 1조 7천640억 달러(약 2천347조 원)가 사라졌습니다.연초 대비로는 약 11% 하락했습니다.월가는 일제히 눈높이를 낮췄습니다.이날 하루에만 8곳이 투자의견을 하향했고, 이번 주 들어 목표주가를 내린 곳은 20곳에 달했습니다.에버코어ISI는 투자의견을 '시장수익률'로 내리고 목표주가를 465달러에서 186달러로 60% 깎았습니다.씨티그룹은 285달러에서 225달러로 하향했고, 오펜하이머는 목표주가를 아예 철회했습니다.번스타인의 스테이시 래즈곤 애널리스트는 "젠슨이 곧 엔비디아다. 엔비디아가 지금 위치에 있는 것은 그가 10년 전에 내린 결정 덕분"이라며 "앞으로 10년을 위한 결정을 내릴 적임자가 누구인지 떠오르지 않는다"고 말했습니다.미즈호증권의 비제이 라케시 애널리스트는 이번 사태가 향후 6∼7개월간 엔비디아 주가에 "상당한 걸림돌"이 될 것이라고 내다봤습니다.엔비디아는 오는 17일 예정대로 3분기 실적을 발표합니다.(사진=게티이미지)