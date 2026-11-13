MLB 애틀랜타, 다저스 마무리 출신 필립스와 468억 원에 3년 계약

▲ 에번 필립스

미국프로야구 메이저리그(MLB)의 강팀 애틀랜타 브레이브스가 스토브리그 초입부터 뒷문 강화에 나섰습니다.애틀랜타는 13일(한국시간) 올 시즌 뒤 로스앤젤레스 다저스에서 자유계약선수(FA)로 풀린 불펜 투수 에번 필립스와 3천500만 달러(약 468억 원)에 3년 계약을 맺었습니다.필립스는 2018년 7월 애틀랜타 유니폼을 입고 빅리그에 데뷔했으나 한 달여 만에 볼티모어 오리올스로 트레이드됐습니다.2021년에는 탬파베이 레이스를 거쳐 다저스로 이적한 필립스는 불펜투수로 전성기를 맞았습니다.2022년 64경기에 등판해 7승 3패 19홀드, 평균자책점(ERA) 1.14를 찍은 필립스는 2023년 마무리로 뛰며 2승 4패 6홀드 24세이브, ERA 2.05를 기록했습니다.2024년에는 ERA가 3.62로 올라갔지만 5승 1패 9홀드 18세이브로 다저스 뒷문을 지켰습니다.그러나 2025년 어깨 부상으로 시즌 초반 결장한 필립스는 그해 5월 팔꿈치 인대 접합수술을 받고 마운드를 떠났습니다.올 7월 복귀한 필립스는 31경기에서 3승 2패 8홀드 1세이브, ERA 3.46으로 재기에 성공했습니다.포스트시즌에서는 5경기에서 3이닝을 던지며 2안타 3탈삼진 무실점으로 막았습니다.애틀랜타와 디비전시리즈에서는 원포인트 릴리프로 등판한 필립스는 2경기에서 ⅔이닝 동안 1볼넷만 내주고 무안타 무실점으로 처리했습니다.(사진=게티이미지)