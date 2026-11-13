미국 민주, 트럼프의 엔비디아 중국 수출 승인 조사…행정부 책임론 확산

▲ 트럼프 대통령(왼쪽)과 러트닉 상무장관

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젠슨 황 엔비디아 전 최고경영자(CEO) 스캔들의 불똥이 도널드 트럼프 행정부 책임론으로 급속히 번지는 모습입니다.미 연방 의회가 황 전 CEO의 중국 스파이 의심 여성과의 불륜 스캔들로 국가안보 위협 우려가 커지는 상황에서 트럼프 행정부가 엔비디아 고성능 반도체의 중국 수출을 승인한 과정을 조사 대상 목록에 올리고 있어서입니다.우선 야당인 민주당 의원들의 주도로 상원 재정위원회와 하원 세입위원회가 12일(현지시간) 조사에 착수했습니다.상원 재정위 민주당 간사인 론 와이든(오리건) 의원과 하원 세입위 민주당 간사 리처드 닐(매사추세츠) 의원은 이날 하워드 러트닉 상무장관에게 보낸 공동서한에서 이들 위원회가 조사에 착수했다고 밝혔다고 미 CNBC 방송이 보도했습니다.이들은 서한에서 "중국 정부, 군부 및 제재 대상 기관과 우려스럽게 연관된" 엔비디아의 첨단 인공지능(AI) 반도체 판매를 행정부가 승인한 사안을 조사 중이라고 적었습니다.엔비디아의 첨단 AI 반도체는 'H200'을 지칭하는 것으로, 트럼프 대통령은 지난해 12월 초 소셜미디어 트루스소셜을 통해 이 반도체의 중국 및 다른 국가로의 수출을 승인할 것이며, 이를 시진핑 중국 국가주석에게 알렸다고 밝힌 바 있습니다.트럼프 대통령은 올해 1월 이와 관련한 포고문에 서명했습니다.H200처럼 타이완에서 생산돼 미국으로 수입됐다가, 다시 다른 나라로 수출되는 경우 25% 관세를 부과하는 게 포고문의 골자인데, 트럼프 대통령은 이를 "미국이 그 반도체 판매액의 25%를 벌게 될 것"이라고 포장했습니다.하지만, 와이든 의원과 닐 의원은 트럼프 대통령이 황 전 CEO 스캔들을 이미 보고받았는데도 수출을 승인함으로써 국가 안보에 미치는 위협을 묵살했다고 주장했습니다.이들은 "지난해 가을 황 전 CEO의 문제가 될 만한 관계를 알게 된 것으로 알려졌는데도 트럼프 대통령은 그해 12월 엔비디아가 중국에 H200을 판매할 수 있도록 승인했으며, 그 대가로 수출 매출의 일정 비율을 받기로 했다"고 지적했습니다.또 "트럼프 행정부가 위헌적인 수출세를 국가 안보 관세 조치로 위장하려는, 엔비디아와 중국 정부 모두에 이익이 되는 시도는 우리 위원회 소관인 관세 및 관세 관련 사안에 있어 심각한 우려를 불러일으킨다"고 강조했습니다.이들 두 의원은 민주당이 다수당이 되는 내년 초 120대 의회에서 각 상임위의 위원장이 될 예정이어서, 이번 조사 착수는 단기간에 끝나지 않을 것으로 보입니다.민주당 척 슈머(뉴욕) 상원 원내대표는 엑스(X·옛 트위터)에 "트럼프 행정부는 황 씨와 중국 정보요원으로 의심되는 인물의 관계를 알게 된 뒤 어떤 조처를 했는지 해명해야 한다"며 황 전 CEO와의 친분 때문에 정부에 조사하지 말라고 지시했을 수 있다는 의혹을 제기했습니다.차기 의회에서 상원 은행위원장을 맡을 엘리자베스 워런(매사추세츠) 의원도 이날 성명에서 "러트닉 상무장관과 제프리 케슬러 상무차관은 왜 (대중) 수출 통제 허점을 막지 않았는지 설명해야 하며, 우리 첨단 기술이 중국 군사력을 강화하는 데 이용되지 않도록 당장 조처해야 한다"고 했습니다.공화당도 러트닉 장관에게 우호적이지 않은 분위기입니다.미 정치전문매체 폴리티코에 따르면 공화당 의원 6명 이상이 국가안보보다 민간 기술기업의 이익을 우선했는지 러트닉 장관에게 답변을 요구했다고 전했습니다.공화당 존 케네디 상원의원은 "러트닉 장관은 신과 국가 앞에서 왜 첨단 AI칩을 팔기로 했는지 답변해야 한다"면서 "의회 조사가 있을 것이지만 그가 조사를 기다릴 필요는 없다"며 신속한 해명을 촉구했습니다.이처럼 러트닉 장관은 이번 스캔들이 황 전 CEO의 퇴진으로 이어지는 등 논란이 커지는 상황에서 트럼프 행정부 인사 중에 의회의 핵심 표적이 되고 있습니다.러트닉 장관 역시 황 전 CEO의 불륜 관련 기밀 정보를 회람했음에도 엔비디아 반도체 대중 수출 승인 추진을 주도했기 때문입니다.특히 러트닉 장관은 최근 스콧 베선트 재무장관과 백악관에서 거친 논쟁을 벌이며 충돌했는데, 베선트 장관은 당시 황 전 CEO의 불륜녀인 엘리슨 황이 한때 임원으로 몸담은 싱가포르 기업 메가스피드를 왜 상무부의 거래제한 명단에 올리지 않았느냐고 따져 물은 것으로 알려졌습니다.메가스피드는 2022년 말부터 시행된 미국의 첨단 AI 반도체 수출 제한 이후 엔비디아의 반도체를 중국으로 불법 반출했다는 의심을 받고 있습니다.이런 상황에서 트럼프 대통령의 최측근인 러트닉 장관의 향후 거취가 주목됩니다.이날 오전 황 전 CEO의 전격 사퇴 소식이 전해진 뒤 미국 언론들은 백악관 고위 당국자를 인용해 "트럼프 대통령은 러트닉 장관에 대한 전적인 신뢰를 유지하고 있다"는 보도를 내놓았습니다.하지만, 이날 오후 로이터 통신은 소식통을 인용해 러트닉 장관의 경질 필요성을 놓고 백악관 고위 관계자들이 논의 중이라고 보도했습니다.러트닉 장관은 트럼프 대통령의 관세 공세 선봉에 서면서 동맹국에도 잘 알려진 인물입니다.성범죄자 제프리 엡스타인 관련 문건에 이름이 250번 등장하고 아들 비리 의혹도 있어 민주당이 줄곧 사임을 압박해 왔습니다.(사진=AP, 연합뉴스, 게티이미지)