"기분 나쁘게 쳐다봐"…버스서 10대 '퍽' 폭행한 소방관

▲ 부산지방법원

시내버스에서 자신을 기분 나쁘게 쳐다봤다는 이유로 10대를 폭행한 소방관에게 벌금형이 선고됐습니다.부산지법 동부지원 이윤규 판사는 상해 혐의로 기소된 A 씨에게 벌금 300만 원을 선고했다고 13일 밝혔습니다.A 씨는 지난 4월 9일 오후 10시 55분쯤 부산 남구 오륙도중학교 버스정류장에 정차한 시내버스 안에서 17세 B 군의 얼굴을 주먹으로 한 차례 때린 혐의로 재판에 넘겨졌습니다.당시 A 씨는 B 군이 자신을 기분 나쁜 표정으로 쳐다봤다는 이유로 순간 화가 나 범행한 것으로 조사됐습니다.B 군은 이 폭행으로 눈 주변에 타박상 등 전치 3주의 상해를 입었습니다.판결문에 따르면 A 씨는 부산의 한 소방서 소속 소방관입니다.재판부는 "피고인은 별다른 이유 없이 피해자를 때려 상해를 가하고 뒤따라온 피해자에게 범행을 부인하는 등 죄질이 좋지 않다"며 "피해자도 피고인의 엄벌을 탄원하고 있다"고 밝혔습니다.다만 "피고인이 아무런 범죄 전력이 없는 초범인 점 등을 참작했다"고 양형 이유를 설명했습니다.부산소방본부 관계자는 "A 씨와 관련해서는 지난 6월 징계가 내려졌으나 상세한 징계 내용에 대해서는 관련 법상 공개할 수 없다"고 전했습니다.(사진=연합뉴스)