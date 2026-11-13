'아빠 찬스' 사라진 젠슨 황 아들·딸·사위…'가족승계' 물거품 전망

▲ 젠슨 황의 사위 니코 카프레즈 엔비디아 부사장(왼쪽)과 딸 매디슨 황

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젠슨 황 전 최고경영자(CEO)가 추문을 안고 엔비디아에서 물러나면서 회사 내에서 주요 보직을 맡은 자녀와 사위 등 가족들의 입지도 좁아질 것으로 보입니다.공식적인 후계 구도가 없었던 엔비디아에서 장기적으로 가족 승계를 꾀하는 것이 아니냐는 관측도 일각에서 제기됐지만 이 가능성은 사실상 사라지게 됐습니다.12일(현지시간) 인공지능(AI) 업계에 따르면 황 전 CEO의 딸 매디슨 황은 엔비디아의 실물AI(피지컬AI) 부문 제품 마케팅 수석이사로 재직 중입니다.요리사의 길을 걷다 런던비즈니스스쿨(LBS)에서 경영학 석사(MBA)를 취득한 그는 2020년 엔비디아 인턴으로 입사한 뒤 초고속 승진했습니다.매디슨과 LBS 동문으로 지난 9월 결혼한 사위 니코 카프레즈 부사장(VP)은 입사 2년 만인 올해 1월 수석이사 직급을 건너뛰고 글로벌 AI 인프라 성장 부문 부사장(VP)으로 발탁됐습니다.젊은 시절 스키 스위스 국가대표를 지냈던 그는 보스턴컨설팅그룹(BCG) 컨설턴트를 거쳐 엔비디아에 합류한 이후 황 전 CEO의 최측근 참모로 부상한 것으로 알려졌습니다.그는 네오클라우드 그룹 등 데이터센터 파트너십을 총괄하는 역할을 맡고 있고, 특히 그래픽처리장치(GPU)를 담보로 자금을 조달할 수 있도록 하는 신용보증·대출 프로그램을 추진해 엔비디아를 AI 업계의 은행처럼 만드는 데 역할을 했다고 정보기술(IT) 전문매체 디인포메이션은 전한 바 있습니다.황 전 CEO의 아들 스펜서 황도 엔비디아에 입사해 로봇공학 제품 관리 담당 이사로 일하고 있습니다.엔비디아가 그간 임원 약 60명이 CEO에게 직보하는 체계로 수장을 제외하면 계층 구조 없이 극도로 수평적인 의사결정 구조를 유지해 온 상황에서 황 전 CEO와 직접 소통하는 가족들이 요직에 들어서면서 사내에서는 특이한 권력 역학 구도가 생겨났다는 불만이 연이어 터져 나왔습니다.회의 석상에서 발언권이 커지는 것은 물론이고, 고객사와 공급업체 등도 다른 엔비디아 직원들을 제쳐두고 황 전 CEO의 가족들과 관계를 유지하려 했다는 것입니다.일부 직원들은 "다음 단계를 위해 매디슨과 니코를 준비시키고 있는 것 같다"고 말하는 등 황 전 CEO가 사실상 이들을 후계자로 점찍었다는 관측도 이어졌습니다.황 전 CEO는 이번 사건이 불거지기 전 블룸버그와 인터뷰에서 "딸이 그 자리(CEO)를 맡기를 바라지 않는다"고 이 같은 추측을 부인했습니다.다만 그는 "만약 그게 스펜서나 매디슨의 포부라면 그들은 그 자리를 스스로 쟁취해야 한다"고 말해 가능성을 완전히 배제하지는 않았습니다.실리콘밸리 기술기업에서는 매우 낯선 이와 같은 족벌 경영 체제에 대해 지적하는 목소리도 사내 외에서 꾸준히 제기됐습니다.실제로 지난해 전사 타운홀 미팅에서는 이와 같은 족벌주의 경영에 대한 질문도 나왔다고 미 경제방송 CNBC가 보도했습니다.당시 황 전 CEO는 "자녀 채용이 적절하게 이뤄지고 자격과 능력에 기반한다면 좋다"고 답했습니다.이어 그는 자신의 자녀들을 자랑스럽게 여긴다면서 "엔비디아에서 일하는 임원의 자녀는 부모보다 더 뛰어나다"고 말해 자녀들에게 오히려 힘을 더 실어줬습니다.그러나 이와 같은 상황은 황 전 CEO가 중국 간첩으로 지목된 여성의 불륜과 사내 여성 임직원들과의 혼외관계 등으로 물러나면서 180도 뒤집혔습니다.콜레트 크레스 최고재무책임자(CFO)가 임시 CEO로 등판하고 이사회가 외부 업체까지 동원해 후임자 물색에 들어섬에 따라 이들의 위치는 극도로 취약해졌습니다.그동안 소위 '아빠 찬스'로 인해 사내에 축적됐던 불만이 황 전 CEO의 낙마와 함께 표출될 수 있다는 관측이 나옵니다.이에 따라 남은 자녀들은 실제 능력으로 성과를 증명하지 못하면 황 전 CEO가 없는 엔비디아에서 영향력을 유지하기 어려울 것으로 전망됩니다.(사진=AP, 연합뉴스)