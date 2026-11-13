스페이스X·테슬라, 사상 최대 합병 임박했나…"이르면 내달 발표"

▲ 일론 머스크, 테슬라, 스페이스X

일론 머스크가 이끄는 두 기업 스페이스X와 테슬라의 인수·합병(M&A)이 이르면 다음 달 이뤄질 수 있다는 관측이 나왔습니다.블룸버그 통신은 12일(현지시간) 소식통을 인용해 스페이스X와 테슬라가 올 12월에 사상 최대 규모의 합병 계약을 발표할 수 있다고 보도했습니다.지난달 양사 이사회가 합병 검토를 위해 특별위원회를 구성했고, 최근 논의가 진전되면서 합병 조건과 지배구조 관련 조율이 이뤄지고 있다고 소식통은 전했습니다.특히 스페이스X가 테슬라 투자자에게 얼마만큼의 주식을 제공해야 하는지가 중점적으로 논의되고 있는 것으로 알려졌습니다.합병이 성사될 경우 전기자동차부터 로켓, 위성통신, 에너지 배터리 등 여러 사업을 아우르는 복합 기업이 탄생하게 됩니다.특히 머스크 최고경영자(CEO)가 중점을 두고 있는 인공지능(AI) 기술을 자율주행은 물론 로봇, 항공우주 사업에 두루 활용할 수 있게 됩니다.다만 테슬라의 중국 사업을 분리하는 것이 합병 전 선결 과제로 남아 있으며, 중간선거에서 민주당이 압승을 거두면서 머스크를 겨냥한 조사가 이뤄질 가능성이 크다는 점도 새로운 암초로 떠올랐습니다.양사는 합병 발표를 내년 초로 미루는 방안까지 함께 논의한 것으로 알려졌습니다.라자트 굽타 JP모건 애널리스트는 지난달 스페이스X는 국가 안보에 민감한 계약을 맺고 있는 와중에 테슬라는 중국에 제조시설을 두고 대규모 이익을 얻고 있다는 점을 지적하며 이것이 "서로 상충하는 핵심 역학관계"라고 지적한 바 있습니다.현재 스페이스X의 시장 가치는 1조 9천억 달러(약 2천539조 원), 테슬라는 1조 5천억 달러로 추산됩니다.