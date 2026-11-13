케인, 잉글랜드 최다출전 경기서 결승골…"다음 목표는 100호 골"

▲ 골 넣고 기뻐하는 케인

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해리 케인이 잉글랜드 축구대표팀 역대 최다 출전 신기록을 세운 경기에서 결승골을 터뜨렸습니다.잉글랜드는 12일(현지시간) 영국 런던 웸블리 스타디움에서 열린 크로아티아와 2026-2027 유럽축구연맹(UEFA) 네이션스리그 리그A 3조 5차전 홈경기에서 2대 1로 이겼습니다.케인의 126번째 A매치였습니다.케인은 피터 실턴(125경기)을 넘어 잉글랜드 대표팀 최다 출전 단독 1위가 됐습니다.케인은 1대 1로 맞선 후반 19분 페널티킥 결승골을 넣어 8만여 관중 앞에서 신기록 수립을 자축했습니다.잉글랜드 대표팀 역대 최다 득점 기록을 보유한 케인의 A매치 92번째 골이기도 합니다.2위 웨인 루니보다 39골 더 넣었습니다.잉글랜드는 전반 24분 모건 로저스의 선제골로 앞서갔으나 후반 14분 페타르 수치치에게 동점골을 내줬습니다.크로아티아 코너킥 상황에서 잉글랜드 수비수 재럴 콴사의 헤더 실수가 실점으로 이어졌습니다.곧이어 콴사가 페널티지역에서 반칙을 유도해 냈습니다.주심은 비디오판독(VAR)을 거쳐 페널티킥을 선언했고, 케인이 키커로 나서 골망을 흔들었습니다.잉글랜드는 조 2위를 지키며 내년 3월 열리는 8강 진출을 확정했습니다.조 선두 스페인도 이날 체코를 2대 0으로 꺾고 8강 진출을 확정했습니다.잉글랜드는 15일 스페인 원정에서 조 1위를 놓고 다툽니다.경기 전에는 케인을 위한 기념행사가 열렸습니다.1989년 보비 무어(108경기)를 넘어 37년간 잉글랜드 최다 출전 기록을 지켜온 실턴이 케인에게 기념품을 전달했고, 윌리엄 왕세자는 등번호 자리에 '126'이 새겨진 유니폼을 건넸습니다.토트넘 홋스퍼에서 케인과 한솥밥을 먹었던 크로아티아 주장 루카 모드리치는 1880년 영국 기업가들이 크로아티아에 처음 들여온 축구공의 복제품을 선물했습니다.지난달 발롱도르를 받은 케인의 다음 목표는 A매치 100호 골입니다.케인은 "동료들과 A매치 100호 골에 관해 얘기했다. 빨리 도달하려고 노력해야 할 또 하나의 엄청난 이정표"라고 말했습니다.A매치에서 100골 이상을 넣은 남자 선수는 크리스티아누 호날두(포르투갈), 리오넬 메시(아르헨티나), 알리 다에이(이란) 3명뿐입니다.같은 날 리그A 1조에서는 이탈리아가 밀라노의 산시로에서 프란체스코 피오 에스포지토의 멀티골을 앞세워 프랑스를 3대 1로 제압했습니다.이탈리아가 안방에서 프랑스를 이긴 건 1962년 이후 처음입니다.이탈리아는 프랑스에 상대 전적에서 앞서 조 선두로 올라섰습니다.프랑스는 이 경기에서 지지 않았다면 8강 진출을 확정할 수 있었습니다.출발은 프랑스가 좋았습니다.전반 10분 이탈리아 골키퍼 잔루이지 돈나룸마가 공을 처리하면서 실수했고, 이를 놓치지 않은 프랑스 공격수 마이클 올리세가 공을 가로채 골망을 흔들었습니다.하지만 이탈리아는 전반 26분 동점을 만들었습니다.니콜로 캄비아기가 왼쪽을 파고든 뒤 내준 컷백을 에스포지토가 가까운 포스트 쪽에서 밀어 넣었습니다.21세 에스포지토는 A매치 14번째 경기에서 8호 골을 기록했습니다.프랑스의 두 차례 결정적 슈팅이 골대를 맞혔고, 이탈리아는 프란체스코 에스포지토의 형 세바스티아노의 페널티킥이 골대를 크게 벗어나 아쉬움을 삼켰습니다.다비데 프라테시가 후반 18분 이탈리아의 결승골을 뽑아낸 가운데 후반 30분엔 동생 프란체스코가 안토니오 베르가라가 얻어낸 페널티킥을 성공시켜 승리에 쐐기를 박았습니다.(사진=AP, 연합뉴스)