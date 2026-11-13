조명우·박세정, 체육회장배 3쿠션 남녀부 나란히 우승

▲ 조명우

이미지 확대하기

조명우(서울시청·실크로드시앤티)와 박세정(경북당구연맹)이 12일 강원도 양구군에서 막을 내린 제21회 대한체육회장배 2026 전국당구대회 3쿠션 남녀부 정상에 나란히 올랐습니다.남자 3쿠션 결승에서 조명우는 박수영(강원당구연맹)을 50대 36으로 꺾었습니다.휴식 시간 이후 후반 10이닝 동안 25점을 집중해 승기를 잡은 조명우는 이번 시즌 두 번째 국내 종합대회 우승을 챙겼습니다.여자 3쿠션 결승에서는 박세정이 전정빈(구미고부설방송통신고)을 25대 12로 제압했습니다.이전 7개 대회 연속 1위 달성 이후 약 5개월 만에 우승을 추가한 박세정은 앞서 진도아리랑배 결승에 이어 다시 전정빈을 상대로 승리를 거뒀습니다.포켓볼 종목 남자부에서는 이대규(서울시청)가 1위에 올랐습니다.김수웅(서울시청)이 준우승을, 김범서(광주당구연맹)와 장문석(전북당구연맹)이 공동 3위를 차지했습니다.포켓볼 여자부는 서서아(인천시체육회)가 정상에 올랐고, 진혜주(광주당구연맹)가 2위를 챙겼습니다.최솔잎(부산시체육회)과 송나경(경남당구연맹)은 공동 3위에 자리했습니다.(사진=대한당구연맹 제공, 연합뉴스)