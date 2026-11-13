'우승 공약' 지키는 삼성, 17일 에버랜드에 팬 2천 명 초청

▲ 8일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 프로야구 2026 포스트시즌 한국시리즈 5차전 kt wiz와 삼성 라이온즈의 경기에서 승리하며 우승을 차지한 삼성 선수들이 주장 구자욱을 헹가래 치고 있다.

프로야구 삼성 라이온즈가 2026 한국시리즈 우승을 기념해 17일 에버랜드에서 축하 행사를 진행합니다.팬 2천 명이 참가하는 이번 행사는 구단의 우승 공약 이행과 한 시즌 동안 응원을 보내준 팬들에 대한 감사 차원에서 기획됐습니다.삼성 구단이 약속한 팬 1천 명과 에버랜드 측이 추가 모집한 1천 명이 참석하며, 선수 26명이 행사장을 찾아 팬들과 호흡합니다.17일 오후 에버랜드에 도착하는 선수단은 기념 퍼레이드를 마친 뒤 포시즌스가든에서 팬들과 특별 행사를 치르고 가수 우디의 축하 공연을 즐깁니다.이후 조별로 나뉘어 팬들과 함께 놀이기구에 탑승하고 간식을 함께 먹을 예정이며, 불꽃놀이 관람으로 일정을 마무리합니다.행사장에는 실물 한국시리즈 우승 트로피 포토존도 설치됩니다.참가를 원하는 팬은 13일 오후 4시까지 에버랜드 모바일 애플리케이션을 통해 응모하면 됩니다.추첨으로 선정된 1천 명에게는 동반 1인을 포함해 행사 당일 에버랜드 무료 초청 혜택을 제공합니다.(사진=연합뉴스)