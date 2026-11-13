엔비디아 주가 폭락은 매수 기회?…미국 개미들 30분간 1천억 원대 매수

▲ 엔비디아

젠슨 황 엔비디아 전 최고경영자(CEO)의 사임 충격으로 엔비디아 주가가 폭락하자 미국 개인투자자들이 대거 저가 매수에 나선 것으로 나타났습니다.일부 투자자들은 레버리지 상장지수펀드(ETF)나 단기 콜옵션 등 고위험 상품을 통해 주가 상승에 베팅하기도 했습니다.12일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 개인투자자들은 이날 뉴욕증시 개장 후 30분 동안 엔비디아 주식 1억 1천100만 달러(약 1천480억 원)어치를 사들였습니다.이는 엔비디아 주식의 개장 후 30분 기준으로 역대 최대 매수 규모입니다.엔비디아는 이날 전장보다 13.08% 급락한 151.00달러에 거래를 시작한 뒤 장중 한때 14% 넘게 떨어졌지만, 저가 매수세가 유입되면서 낙폭을 줄여 4.34% 하락한 166.19달러에 거래를 마쳤습니다.엔비디아 주가 상승에 베팅하는 개인투자자들의 움직임은 사임 발표 이전부터 나타났습니다.시장 수급 분석업체 반다리서치에 따르면 지난 9∼11일 엔비디아 주가의 일일 등락률을 2배로 추종하는 레버리지 상장지수펀드(ETF) 6개에 총 4천250만 달러가 유입됐습니다.반면 엔비디아 주가 하락에 베팅하는 인버스 펀드에는 순 유입이 나타나지 않았습니다.이는 개인투자자들 사이에서 엔비디아 주가가 반등할 것이라는 기대가 강하다는 의미로 풀이됩니다.엔비디아의 경쟁사인 AMD와 브로드컴의 주가 상승에 베팅하는 단기 옵션 거래도 활발했습니다.파이퍼샌들러의 대니 커시 옵션 부문 책임자는 투자자들이 13일 만기가 도래하는 AMD와 브로드컴의 콜옵션에 몰려들고 있다고 전했습니다.콜옵션은 정해진 기간 안에 특정 가격으로 주식을 살 수 있는 권리로, 주가가 상승할 경우 수익을 얻을 수 있습니다.특히 만기가 하루밖에 남지 않은 콜옵션은 단기간에 큰 수익을 기대할 수 있지만, 주가가 예상과 다르게 움직이면 투자금 전액을 잃을 수도 있습니다.커시는 이러한 거래에 대해 "매우 투기적"이라고 평가했습니다.이날 AMD와 브로드컴은 엔비디아의 경영 불확실성에 따른 반사이익 기대에 각각 5.86%, 5.54% 상승했습니다.