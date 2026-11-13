[정치쇼] 류덕현 "미래대응기금, 확장하면서 빚도 갚는 최초의 예산"

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[SBS 김태현의 정치쇼]

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▷김태현 : 이번 예산 국회의 최대 쟁점은 162조 원에 달하는 미래대응기금입니다. 재정 안정화 역할을 할 것이라 기대되는데, 야당에서는 정부 쌈짓돈이다 뭐 이런 볼멘소리도 나오고 있지요. 관련해서 청와대 류덕현 재정기획보좌관 모시고 이야기 나눠보겠습니다. 보좌관님, 안녕하세요.▶류덕현 : 안녕하세요.▷김태현 : 보좌관님, 먼저 제가 궁금한 게 청와대에 계신 분들 보면 실장, 수석, 비서관 그 밑에 선임행정관, 행정관 막 이렇게 나가잖아요.▶류덕현 : 네.▷김태현 : 제가 청와대에 계신 분 중에 보좌관이라는 타이틀은 제가 처음 들어봤거든요.▶류덕현 : 그렇군요.▷김태현 : 보좌관은 이게 어떤 역할입니까?▶류덕현 : 재정기획보좌관은 우리 정부 때 신설된 수석급 보좌관 직입니다.▷김태현 : 수석급 보좌관?▶류덕현 : 네. 그래서 정부의 재정, 예산, 그다음에 공공에 대한 대통령에 대한 정책자문과 그다음에 필요한 재정과 관련된 모든 것들을 총괄적으로 책임지는 참모라고 보시면 되겠습니다.▷김태현 : 그러면 경제수석에서 재정 관련된 것만 떼어내서 만든 자리다 이렇게 이해해도 되는 거지요? 아주 쉽게요.▶류덕현 : 네. 과거에는 그렇게 했었는데, 바뀐 것입니다.▷김태현 : 알겠습니다. 일단 미래대응기금 그러면 소관이시잖아요. 이게 재정과 예산과 관련된 거니까요.▶류덕현 : 네.▷김태현 : 이거 탄생한 배경이 반도체가 예상보다 너무 호황이어서, 세수가 너무 많이 걷혀서, 지금 돈이 너무 많아져서 그래서 미래대응기금을 만든 거다 이렇게 알려져 있는데요. 맞습니까?▶류덕현 : 많이 걷힐 것이라고 전망을 하고 예상을 하는 것입니다. 그리고 올해 사실은 초과세수가 올해도 많이 들어올 것 같고요. 또 연말 되면 정확하게 얼마가 들어올지 알겠지만, 내년에는 사실 지금 기업의 실적이, 법인의 실적이나 우리 경제의 실적이 어느 정도 예측이 되는 부분이 있습니다. 그래서 내년에는 세금이 과거에 들어왔던 것보다 충분히 많이 들어올 것이라고 생각해서 이걸 들어온다고 해서 다 쓸 수가 없고요. 그래서 미래를 위해서 대비를 하기 위해서 일종의 어떤 재정에 대한 새로운 어떤, 좀 모아놨다가 정부가 저축을 했다가 이걸 필요할 때 잘 쓰도록 하기 위한 새로운 재정혁신 플랫폼이라고 보시면 되겠습니다.▷김태현 : 일단은 일반적인 국민들도 제가 예상하는 것보다 돈을 많이 벌면 이거를 저축하는 사람도 있고, 다 쓰는 사람도 있고 뭐 그렇잖아요.▶류덕현 : 네.▷김태현 : 예를 들면 빚이 있는 분들은 빚을 먼저 갚는 분들도 있고, 정부도 마찬가지라고 보면요. 미래대응기금은 일단 지금 반도체 때문에 세수가 많이 걷혔으니까 일단은 저축해두자 이런 개념이라고 이해하면 되는 건가요?▶류덕현 : 어쨌든 돈이 예상치 못한 수준보다 많이 들어왔을 때 현명하게 쓰는 게 제일 중요할 것 같습니다.▷김태현 : 맞아요.▶류덕현 : 그래서 필요하다면 지출도 좀 많이 해야 될 것이고요. 그리고 빚도 적절하게 필요하다면, 상황이 나쁘거나 뭐 은행으로부터 독촉을 많이 받거나 그러면 빚도 갚겠지요.▷김태현 : 네.▶류덕현 : 그렇지만 우리가 가계도 그렇고, 기업도 그렇고 필요한 데에 사실은 우선적으로 어떤 것을 제일 우선순위에 두고, 적절하게 계획을 해서 쓰는 것이 제일 중요하다고 생각이 드는데요. 현재 우리나라의 재정상황을 보더라도 충분히 우리 재정이 전 세계적으로 G7 국가보다도 굉장히 재정으로 안정이 되어 있고요. 또 현재 필요한 부분에 대해 그러면 어느 정도 쓸 것인가에 대한 고민도 해야 할 것이고요. 그래서 일정한 부분은 예산에다가 반영을 해서 내년에 지출계획을 늘리고, 그래도 충분하게 좀 앞으로 재정을 안정적으로 미래에 걸쳐서 쓰기 위해서는 사실은 어느 정도 저축해둘 필요가 있다라는 생각에서 미래대응기금을 만든 것이지요. 그러니까 이른바 천수답 재정, 많이 들어오면 많이 쓰고, 안 들어오면 못 쓰고 이런 거에서 탈피하는 혁신이 필요하다라는 생각에서 미래대응기금을 고안한 것입니다.▷김태현 : 대만도 아마 TSMC가 워낙 잘 되니까 세수가 많이 걷혔을 건데요. 대만을 보니까 반도체 초과수익을 국민 모두한테 나눠준대요. 내년에 대만 국민 1인당 48만 원을 받는다.▶류덕현 : 그렇습니다.▷김태현 : 물론 대만은 인구가 우리에 비해서는 적으니까 동일하게 비교할 수는 없는데요. 혹시 대만 이러는데 우리도 국민들한테 나눠줘야 되는 거 아니야? 이런 논의나 고민도 좀 있었습니까?▶류덕현 : 보다 더 합리적으로 어떻게 잘 써서 국민들의 민생과 또 경제를 안정적으로 우리가 운영하기 위해서 방식이 여러 가지가 있다고 생각이 듭니다. 대만 대만의 길을 선택한 것이고요. 우리 정부는 내년 예산안에 정말 민생과 성장을 또 안정적으로 지속하기 위한 필요한 예산을 편성하는 데 최선을 다했던 것이고요.▷김태현 : 네.▶류덕현 : 그래서 저희들은 내년 예산을 통해서 성장확산이 되고, 미래에 대한 어떤 우리 국민들의 민생을 안정적으로 담보할 수 있는 예산으로 일단 편성을 해서 국회에다가 제출한 것입니다.▷김태현 : 일단은 초과세수를 필요한 곳은 내년 예산에도 반영을 했고요. 대만처럼 국민들한테 다 나눠주는 거는 바람직하지 않다고 본 것이고요.▶류덕현 : 판단은 다를 수가 있습니다. 그러니까 어떻게 그 재정을, 그러니까 예산을 편성하는가에 대한 차이점일 텐데요. 우리나라 같은 경우에는 우리 국민들의 민생, 주거, 그다음에 또 각종 성장에 대한 어떤 지원들을 위해서, 지방도 그렇고요. 필요한 부분은 현금의 형태가 될지, 또 다른 어떤 정부의 사업으로 할지, 또 지방 정부를 어떻게 살릴지 이런 부분으로 고루고루 잘 저희들은 안배했다고 생각합니다.▷김태현 : 야당에서는 항상 재정 얘기를 하잖아요. 돈이 이렇게 많이 걷혔으면, 나랏빚도 많은데. 물론 OECD 평균에 비했을 때 높은 편은 아니라고 하지만, 증가속도가 워낙 가파르니까 빚 좀 갚는 게 나은 거 아니냐라는 게 야당하고 일부 언론의 또 그런 시각도 있는데요. 그 부분에 대해서는 어떻습니까?▶류덕현 : 그래서 올해 우리 정부가 사실은 추경을 한 번 할 때도 1조를 갚았고, 그리고 10월에도 전 세계적으로 국채시장이 좀 불안정했습니다. 우리는 그래도 안정적이었지만요. 그래도 국채를 발행할 원래 계획보다 5조를 적게 발행했습니다. 적게 발행해서 한 6조 정도를 일종의 상환하는 효과를 가져온 것이고요. 그리고 내년에도 정부가 원래 발행하기로 했던 적자 국채 부분을 12.5조 원이나 미래대응기금에서 빼서 덜 발행하는 걸로 해서요.▷김태현 : 그래요?▶류덕현 : 그래서 사실은 내년 예산을 보면 정말 역대 가장 많은 높은 지출증가율과 규모도 그렇습니다. 거기에다가 빚도 갚는 굉장히 안정적인 재정운영을 하는 최초의 사례가 아닐까 싶습니다.▷김태현 : 빚도 갚고 있다?▶류덕현 : 그렇습니다.▷김태현 : 그런 부분이 잘 안 알려진 것 같아서요. 왜냐하면 빚을 잘 안 갚는다 그런 보도들이 워낙 있고요. 빚 이렇게 많이 늘어났는데, 증가속도는 높은데 어떡하려 그래? 돈 벌었는데 빚부터 갚아야지 그런 얘기가 자꾸 나와서요. 저는 처음 알았어요.▶류덕현 : 확장하면서도 재정을 건전하게 하는 그야말로 이상적인 어떤 재정 구현을 하겠다라고 하는 목표가 실제로 그렇게 될 것입니다. 그런 방식을 가지고 이번에 예산안을 제출했던 것이고, 지금 국회의 심의를 기다리고 있는 것이지요.▷김태현 : 돌이켜보면 전 정부 때, 윤석열 정부 때 잠시 세수 결손사태가 좀 있었잖아요.▶류덕현 : 그렇습니다.▷김태현 : 추계를 잘못해서요. 그때 얘기를 좀 타산지석으로 삼았다. 이번에 예산 짜시고, 미래대응기금 만드실 때요. 그런 얘기도 있던데 맞습니까?▶류덕현 : 아까 제가 모두에 말씀드렸던 것처럼 천수답 재정이 되면 굉장히 곤란하게 되지 않겠습니까. 국회가 만들어서, 국회가 편성을 심의를 해서 예산규모가 있으면 그거를 가급적이면 정부가 다음 해에 다 지출을 해서 원래 계획했던 사업을 하려고 하는 것이지요.▷김태현 : 네.▶류덕현 : 그런데 세금이 들어오지 않으면, 정상적인 경우라고 하면 우리가 예를 들면 좀 국채를 발행할 수 있는 여건이 되면 그걸 발행해서 정부가 필요한 지출을 하는 것이고요. 그게 맞는데, 전혀 하지를 않았습니다. 두 번 2023년, 2024년 걸쳐서 한 80조 정도가 세수가 적게 들어왔습니다.▷김태현 : 맞아요.▶류덕현 : 그런데 전혀 쓰지 않으니까 경제가 더욱더 나빠지고, 지방은 지방대로, 교육재정은 교육재정대로 그래서 재정이 굉장히 어려웠고요. 어렵다 보니까 필요한 지출을 못 하게 되니까 또 경기가 더 나빠지고 하는 그런 악순환을 가져왔던 것이고요. 우리 정부는 사실은 이렇게 큰 반도체 특수에 따르는 세금이 많이 들어올 거라는, 사실은 올 초만 해도 그렇게 큰 기대는 하지는 못했습니다. 그런데 그게 가시화되면서 이거를 그러면 들어오는 대로 다 쓸 것인가, 아니면 미래에 대해서 대비할 것인가에 대해서 후자를 선택한 것입니다.▷김태현 : 항상 이런 얘기가 있잖아요. 이 반도체가 그냥 30년, 40년, 100년 계속 잘 되면 너무너무 좋은데, 이 반도체 사이클이라는 게 있어서 이게 어떻게 될지 모르니까 지속가능성에 대한 얘기요. 언제까지 우리가 이렇게 초과세수로 기금에 계속 돈을 갖다 부으면서 운용할 수 있지라는 그런 걱정들이 있는데요. 그런 부분은 어때요?▶류덕현 : 산업적으로 보면 2017년이 슈퍼사이클이었고요. 그리고 2021년도에도 좋았습니다. 그런데 그게 오래가지는 않았습니다. 이번 경우도 우리가 AI 혁명에 의한 반도체 산업이 호황이 될 거라고 생각을 하지만, 또 미국 선거가 있었고, 또 엔비디아의 젠슨황 문제도 있었고요.▷김태현 : 지금은 또 그렇지요.▶류덕현 : 산업적으로 이런 충격들이 계속 옵니다. 그래서 전 세계의 경제는 사이클이 지속되지가 않고, 큰 사이클이 오고 또 그다음에 떨어질 때가 있을 수 있습니다. 거기에 대한 대비를 안 할 수가 없는 것이고요. 그런 거에 대해서 충분히 염두에 두고 있습니다.▷김태현 : 네.▶류덕현 : 하지만 현재 우리 경제의 충격이 어떻게 될지에 대해서 좀 지켜봐야 되겠지만, 긍정적으로 저희들은 보고 있습니다.▷김태현 : 알겠습니다. 어떤 취지로 만드셨는지 제가 충분히 이해했고요. 이제 쓰임새를 좀, 사용처를 볼 건데요. 야당에서 쌈짓돈이라는 표현을 쓰잖아요. 그러니까 이게 국회 의결 없이 기금의 쓰임새를 마음대로 바꿀 수 있다. 대통령 쌈짓돈 아니야? 이렇게 비판한단 말이에요.▶류덕현 : 네.▷김태현 : 진짜 이거 162조 원 전액을 국회의 의결이나 동의 없이 정부 마음대로 바꾸고 막 이럴 수도 있는 거예요?▶류덕현 : 전혀 불가능한 이야기입니다. 사실 정부가 쓰는 모든 것은 예산 안에서 쓰게 돼 있습니다. 기금도 예산을 쓰기 위한 하나의 방편입니다. 일반회계, 특별회계, 기금. 미래대응기금도 신설되는 기금이지만, 정부의 예산 범위 안에 있는 것이고요. 그거는 국회의 심의와 예산 의결 편성을 거치지 않을 수가 없습니다. 그래서 예산이 설정이 되지요. 연말에 예산이 통과되면 그 범위 안에서 쓸 수밖에 없는 것입니다. 그거는 전혀 우리나라 어떤 기금이나 일반회계, 특별회계 모든 거는 국회의 통제와 심의를 받게 되어 있습니다. 그거는 전혀 다른 사실입니다.▷김태현 : 역시 이 돈도 국회 통제하에 있다 이런 말씀이셨고요.▶류덕현 : 네.▷김태현 : 그런데 이게 미래대응기금의 사업 비중에서 보니까 기존 사업으로 이관한 게 26조 4,559억 원. 이게 전체 58.4%로 알려졌거든요. 이게 새 사업이 아니고 기존사업 재원을 기금에서 쓰는 거잖아요.▶류덕현 : 네.▷김태현 : 이거는 왜 그런 겁니까?▶류덕현 : 사실 우리 미래대응기금이 표상하는, 정말 미래를 준비하기 위한 사업으로 편성된 사업들이 좀 있는데요. 이게 기존에 있던 사업들을 옮겨온 것도 있는데, 그냥 옮겨온 것이 아니고 훨씬 더 규모를 확대해서 편성한 것들이 많습니다. 그래서 이름에 걸맞은 내용과 형식을 갖추기 위해서 미래대응기금으로 사업을 이관하고, 거기에다가 더 규모를 태워서 높인 거다 이렇게 보시면 되겠습니다. 그게 뭐 그렇다고 해서 미래대응기금에서 우리가 목적으로 하는 사업의 목적과 부합하지 않은 거는 절대 아니라는 말씀을 드릴 수가 있겠습니다.▷김태현 : 더 확장을 했다는 말씀이시군요.▶류덕현 : 그렇습니다.▷김태현 : 단순히 그냥 기존 사업과 가져온 거에서 끝나는 게 아니고요.▶류덕현 : 예를 들면 아동지원이나 출산지원 같은 경우에는 정말 가장 이게 미래를 위해서 필요한 사업 아니겠습니까. 이 저출산이 계속 지속되면 우리 미래가 없습니다.▷김태현 : 그렇지요.▶류덕현 : 저출산문제, 주거문제, 청년들의 일자리문제 이것이 가장 중요한 우리 미래를 위한 것이고요. 또 지방 같은 경우에도 지방이 없어지면 우리의 정말 고향과 같은 뿌리가 없어지는 것이기 때문에 지방을 돕기 위한 그런 부분도 많이 편성했다라고 보시면 되겠습니다.▷김태현 : 알겠습니다. 그리고 야당의 비판이 집중되는 부분을 몇 가지만 짚어볼게요. 최근에 소방예산이 문제잖아요.▶류덕현 : 그렇습니다.▷김태현 : 경기도부터 시작이 돼서 추미애 지사가 이제 시작을 한 건데요. 그래서 지금 소방예산 2조 원을 기금에서 쓰겠다 이거를 가지고 야당에서 이거 봐, 이거 필요할 때마다 꺼내 쓰는 게 맞니? 소방예산이 국가에서 부담한다는 중요한 얘기를 하지만, 미래대응기금에서 꺼내 쓰는 게 맞아? 이 부분을 지적하는 거거든요.▶류덕현 : 새로 없던 걸 꺼내 쓰는 것은 아니고요. 원래 지방으로 교부, 배부되려고 했던 그런 사업이 있습니다. 그 사업 중에서, 그 금액 중에서 2조 원 정도는 사실 소방재정은 소방안전을 위해서도 그렇고 정말 전 국민적인 관심과 걱정이 있는 거 아니겠습니까.▷김태현 : 필요한 돈이기는 하지요.▶류덕현 : 사실 이거는 지방에서 상당히 많은 부분 인건비 보강을 하고 있는 부분인데요. 지방재정의 어려움을 사실은 미래성장대응기금, 미래대응기금에 있는 지방분을 살짝 그 용도를 그렇게 해서 정부가 지금은 예산편성 과정이지만 논의를 해서 좀 적극적으로 보강하겠다라고 하는 것입니다.▷김태현 : 박홍근 장관도 보니까 이게 사실은 "미래대응기금이나 미래랑 좀 관련이 있는 건지는 논쟁이 있을 수는 있다." 이렇게 얘기하시더라고요. 국회 답변하시는 거 보니까요.▶류덕현 : 네.▷김태현 : 그러면 이 부분은 협의해서 조금 변경할 수도 있는 거예요?▶류덕현 : 지금 일단은 지난번 고위당정청 협의를 통해서도 이 방향을 말씀을 드린 거고요. 국회에서 아마 그런 거에 대한 논의를 예산결산특별위원회 이런 과정을 거쳐서 정리를 하지 않을까 싶습니다.▷김태현 : 알겠습니다. 그리고 한편으로 전국 시도지사들은 이런 걱정도 한다는 거예요. 정부에서 미래대응기금을 신설하니까 지방교부세가 줄어드는 거 아니야? 이런 주장을 한다던데요. 이게 여당 소속 지자체장도 그렇고, 야당 소속 지자체장들도 그렇고 이런 얘기를 좀 한다는데요. 이런 얘기는 지금 왜 나오는 건가요?▶류덕현 : 팩트를 말씀드리면 원래 세금이 많이, 국세가 많이 걷히면 지방에 가는 일정 비율이 있는데요. 그 부분을 미래대응기금에서 어느 정도 흡수를 하고, 지방에 교부를 합니다. 사실은 줄어든다는 거는 말씀이 다른 이야기고요. 증가합니다. 교부세는 내년에 10% 정도 증가하는 게 예산에 이미 반영돼 있고요.▷김태현 : 네.▶류덕현 : 그런데 지방에서 새로운 지자체장들께서 새로운 사업구상을 위해서 더 많은 사업을 구상하시지 않으셨습니까. 그거를 하기에는 좀 부족하지 않느냐. 원래 계획했던, 예상했던 것보다요. 그래서 지금 정부와 국회가 사실은 논의를 해서 지방재정을 특별하게 보강하는 방안을 마련하고 있습니다. 그래서 아마 생각보다 훨씬 더 많은 부분을 보강할 계획이 있는 거고요.▷김태현 : 네.▶류덕현 : 말씀드린 소방재정도 결국에는 소방의 인건비 부분이 미래대응기금에서 그 사업이 가게 되면 훨씬 더 다른 부분에 대한 여유가 생기는 것이고요. 그 외에도 정부는 지방재정 보강을 위해서 지금 준비를 하고 있습니다. 아마 조금만 기다려보시면 각 지방정부가 앞으로 교부세나 또는 지방사업을 통해서 어느 정도 많은 어떤 그런 지방재정을 위해서 우리 정부가, 지방주도 성장을 사실 목표로 하고 있는 정부이기 때문에 충분히 많이 재정을 보강하겠다라는 것을 기대하셔도 좋을 것 같습니다.▷김태현 : 그러면 덜 가는 게 아니네요?▶류덕현 : 당연히 그렇습니다.▷김태현 : 알겠습니다. 그리고 이런 거 있잖아요. 아동기본수당, 출산지원금 이거는 사실은 매년 나가는 거고, 한번 시작하면 중단하기가 어려운 그 비용들인데요. 이게 내년에 합치면 3조 6,253억 원인데요. 이게 예산정책처에서는 2029년부터는 초과세수가 거의 없다 이렇게 보던데요. 이거 계속 매년 이 돈을 기금에서 충당할 수 있는 겁니까?▶류덕현 : 사실은 기금의 어떤 존속기간이나 소멸기간을 사실 지금 예단하기는 어렵습니다. 우리가 반도체 경기가 언제 끝날지도 모르는 것을 예상하는 것처럼 그래서 지금은 한 3년 정도는 안정적으로 기금이 적립되는 구조는 분명한 사실이고요. 그 이후에도 사실은 여러 가지 정부가 다른 기금운용 수익이라든지, 다른 재원이라든지, 그리고 또 강력한 정부의 여러 가지 다른 지출 구조조정을 통해서 지출을 합리화하는 여러 가지 방안을 생각하고 있습니다. 그 말씀은 정부는 이 기금에 대한 어떤 지속가능성이나 또 사업의 안정적인 운영을 위해서도 정책적인 노력을 다할 것이다라고 하는 그런 말씀으로 아마 갈음드리도록 하겠습니다.▷김태현 : 알겠습니다. 마지막 질문이 될 것 같은데요. 국회에서 몇몇 의원들이 지역구 예산으로 기금을 좀 가져다 쓰자 이런 요청도 좀 들어온다고 보도가 돼 있더라고요. 맞아요?▶류덕현 : 우리 미래대응기금에 현재 네 가지 계정이 있습니다. 미래, 청년, 지방계정, 교육·인재계정. 그 네 가지 계정에 부합하는 성격이라고 한다면 그거는 뭐 의원님들께서 지역의 발전을 위해서 이걸 뭐 필요한 부분에 사업 요청을 하실 수도 있다고 생각이 듭니다. 그게 뭐 아주 부정적으로 쪽지예산이나 이런 것은 아닐 거고요. 그러니까 미래편성, 미래대응기금에 편성되어 있는 사업 중에서 자기 지역에 고유하거나 또 지역에 필요한 사업에 대해서는 현재 들어가 있는 사업들 중에서도 필요하다면 그 요청은 하실 수는 있을 거라고 생각이 들고요. 그거는 국회 과정에서 정상적인 예산편성 심의과정을 거쳐서 필요하면 반영될 수도 있고, 그렇지 않을 수도 있다라는 생각을 합니다.▷김태현 : 그 부분을 제가 질문드린 이유는 하도 또 예산 때 쪽지예산이라는 얘기들이 많아서요. 국회의원들이 본인 지역구에 필요한 거를 미래대응기금에서 빼쓰자고 자꾸 그러면 기금이 흐트러질까 봐 제가 걱정이 돼서요.▶류덕현 : 그러지는 않을 겁니다.▷김태현 : 알겠습니다. 오늘 인터뷰는 여기서 마무리하도록 할게요. 지금까지 류덕현 청와대 재정기획보좌관이었습니다. 보좌관님, 감사합니다.▶류덕현 : 감사합니다.