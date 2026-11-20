미국 중간선거에서 민주당이 상원과 하원을 모두 탈환하자 선거 직후 전 세계 청정에너지주가 일제히 상승했습니다. 트럼프 2기 들어 축소됐던 청정에너지 지원에 제동이 걸릴 수 있다는 기대가 시장에 반영된 겁니다. 그런데 주식시장의 기대처럼 AI 데이터센터가 사용하는 전력까지 빠르게 청정에너지로 바뀔 수 있을까요? 현재 미국 데이터센터 전력의 40% 이상은 천연가스가 담당하고 있고, 막대한 AI 전력 수요에 대응하기 위한 신규 가스발전 투자도 빠르게 늘고 있습니다. 여기에 xAI의 가스터빈을 둘러싼 환경규제와 허가 논란까지 이어지고 있습니다.



이번 주 오그랲에서는 미국 중간선거 이후 달라진 청정에너지 시장부터 데이터센터의 가스발전 확대, 주민들의 전기요금 문제까지 5개의 그래프로 살펴봅니다. 과연 태양광과 배터리는 데이터센터에 필요한 전력을 확보하면서 지역사회의 부담까지 줄이는 해법이 될 수 있을까요?



(취재 : 안혜민, 촬영 : 황세회·김상윤, 편집 : 이기은, 디자인 : 안준석, 인턴 신연성, 제작 : 지식콘텐츠IP부)