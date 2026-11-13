젠슨 황 퇴진·유가 급등에 뉴욕증시 하락…엔비디아 4.3%↓

▲ 엔비디아

12일(현지시간) 미국 뉴욕증시는 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)의 사임과 유가 급등의 여파로 주요 지수가 일제히 하락했습니다.이날 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30 산업평균지수는 전장보다 189.40포인트(0.36%) 내린 52,297.09에 마감했습니다.스탠더드앤드푸어스(S&P) 500지수는 전장보다 26.98포인트(0.35%) 내린 7,592.40에, 나스닥 종합지수는 101.00포인트(0.39%) 하락한 25,366.09에 각각 거래를 마쳤습니다.33년간 이끌던 황 CEO가 물러나고 임시 CEO 체제를 맞은 엔비디아 주가는 13.08% 급락 출발했지만, 점차 낙폭을 줄여 4.34% 하락 마감했습니다.오라클은 1.02%, 마이크론은 1.59% 각각 내렸습니다.SK하이닉스 미국주식예탁증서(ADR)는 3.19% 떨어졌고, 지난 4거래일간 17.2% 급등했던 필라델피아 반도체 지수도 이날 0.54% 내렸습니다.반면 엔비디아의 경쟁사인 AMD와 브로드컴은 각각 5.54%, 5.86% 상승했습니다.주요 고객사들이 AI 반도체 공급망 다변화를 위해 경쟁사 제품으로 눈을 돌릴 수 있고, 경쟁사가 반사 이익을 얻을 수 있다는 기대감에 매수세가 유입됐습니다.도널드 트럼프 미국 대통령이 이란과의 협상 불필요성을 언급하며 강경한 입장을 고수하자 국제유가는 이틀 연속 상승했습니다.브렌트유 1월 인도분 선물은 3.30%, 미 서부 텍사스산 원유(WTI) 12월 인도분 선물은 2.55% 올랐습니다.유가 강세에 엑손모빌(1.84%), 셰브런(1.44%) 등 에너지주는 상승해 기술주 낙폭에 따른 충격을 일부 완화했습니다.유가 상승이 물가 부담을 키울 수 있다는 우려에 미 국채 금리도 올랐습니다.글로벌 채권 벤치마크인 미 10년물 국채 금리는 미 동부시간 오후 3시 기준 전장보다 11.4bp(1bp=0.01% 포인트) 오른 5.102%를 나타냈습니다.통화정책에 민감한 미 2년물 국채 금리는 13.7bp 오른 4.862%를 기록했습니다.미 30년물 국채 금리도 8.4bp 오른 5.433%에 거래됐습니다.달러화 가치도 올랐습니다.주요 6개국 통화 대비 달러화 가치를 나타내는 달러 인덱스는 0.29% 상승한 103.17로, 2025년 4월 이후 최고치를 기록했습니다.투자자들은 오는 13일 발표될 생산자물가지수(PPI) 등 물가 지표를 대기하고 있습니다.