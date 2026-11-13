트럼프 "이란과 합의 필요 없다…밴스는 이 문제 말고 다른 업무하라"

▲ 트럼프 대통령

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도널드 트럼프 미국 대통령은 12일(현지시간) 이란과의 합의가 필요 없다면서 협상을 주도해 온 JD 밴스 부통령에게 다른 업무에 집중하라고 지시했습니다.트럼프 대통령은 이날 소셜미디어 트루스소셜에서 "우리는 이란과의 합의가 필요하지 않다"면서 "그런 시대는 오래전에 지났다"고 밝혔습니다.트럼프 대통령은 "우리는 그들의 돈 수천억 달러를 확보했으며 그들의 (호르무즈) 해협도 장악했다"고 주장했습니다.그러면서 민주당이 운영하는 지역에서 대규모 부패와 범죄가 벌어지고 있다며 이란과의 협상을 모색해 온 밴스 부통령에게 이 문제에 집중할 것을 요청했다고 전했습니다.트럼프 대통령은 미네소타와 캘리포니아, 일리노이를 거명하며 이런 민주당 지역들이 '부패로 얼룩진 재앙'이라고 규정했습니다.이어 이런 지역에서의 대규모 부패를 바로잡는다면 미국의 예산이 신속하게 균형을 잡을 수 있을 것이라며 "민주당 지도부의 피에 부패가 배어 있다"고 주장했습니다.트럼프 대통령의 이 같은 언급은 밴스 부통령이 주도하던 이란과의 협상을 중단시키고 대이란 해상봉쇄를 유지하며 경제적 압박을 계속하겠다는 뜻으로 풀이됩니다.협상에 대한 기대를 접고 대이란 공격 재개를 검토할 수 있다는 의미일 수도 있어 주목됩니다.협상 무용론을 제기하며 이란에 대한 압박을 강화하는 포석일 가능성도 있습니다.트럼프 대통령은 이날 오후 공개된 보수성향 진행자 휴 휴잇과의 인터뷰에서 "상황이 뜻대로 풀리지 않으면 주저하지 않겠다"면서 필요시 이란 공격을 재개하겠다는 입장을 분명히 했습니다.월스트리트저널(WSJ)은 "트럼프 대통령의 갑작스러운 입장 변화"라며 이번 발언이 트럼프 행정부의 대이란 전략을 더욱 혼란스럽게 만들고 있다고 지적했습니다.트럼프 대통령은 중간선거를 앞두고는 선거 후 이란을 공격할 수 있다는 메시지를 반복해 발신했지만, 최근에는 공습 재개 가능성이 작다면서 협상에 무게를 두는 듯한 태도를 보였습니다.밴스 부통령이 이란전쟁 종식을 위해 이란의 강경파 안보 수장과 직접 대면하는 방안을 검토하고 있다는 보도도 나왔습니다.밴스 부통령은 공화당의 중간선거 참패 후 패배의 주된 원인으로 이란전쟁을 지목하며 종전 필요성을 강조해 트럼프 대통령과의 차별화를 시도한 바 있습니다.(사진=AP, 연합뉴스)