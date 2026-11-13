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공동 입장문 발표 후 손흥민이 기자들에게 털어놓은 속마음

작성 2026.11.13 10:45 조회수
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축구대표팀 주장 손흥민이 공동 입장문 발표 이후 기자회견에서 최근 대표팀을 둘러싼 논란에 대한 심경을 밝혔습니다.

손흥민은 지난 한 달이 쉽지 않은 시간이었지만 선수들과 터놓고 대화할 수 있었던 소중한 기회였다고 돌아봤습니다. 공동 입장문을 발표한 이유에 대해서는 선수들의 뜻을 더욱 정확하게 전달하기 위한 선택이었다며 대표팀 내부의 일은 내부에서 해결하는 것이 중요하다고 강조했습니다.

(취재 : 이정찬 / 구성·편집 : 주현 / 제작 : 스포츠취재부)
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