불화설 떨쳐낸 모레노호에 놓인 과제…원팀으로 '2연전 대승!'

▲ 사우디아라비아와 평가전을 하루 앞둔 한국 축구 대표팀 선수들이 12일(현지시간) 카타르 도하 카타르대학교 훈련장에서 달리기로 몸을 풀고 있다.

불화설을 소통으로 풀어낸 태극전사들이 끈끈한 동료 의식으로 다시 뭉쳐 2026년 마지막 A매치 2연전에서 '건강한 대표팀'으로 다시 태어나기 위한 도전을 준비합니다.로베르트 모레노 임시 감독이 지휘하는 한국 축구 대표팀은 한국시간 13일 오후 11시 30분 카타르 도하의 자심 빈 하마드 스타디움에서 열리는 사우디아라비아와 평가전을 시작으로 17일 오후 11시 압둘라 빈 칼리파 스타디움에서 카타르와 대결을 통해 '11월 A매치 원정 2연전'을 펼칩니다.이번 원정 2연전을 앞두고 대표팀은 지난 9∼10월 A매치 4연전을 치른 뒤 '불화설'로 곤욕을 치렀습니다.'96라인'으로 불리는 황희찬(샬케), 황인범(포르투), 김민재(뮌헨)는 지난달 6일 4연전의 최종전이었던 우즈베키스탄과 경기를 마친 뒤 국가대표 은퇴를 놓고 한바탕 소동을 벌여 팬들의 걱정을 자아냈습니다.'96라인'의 은퇴 소동의 바탕에는 '캡틴' 손흥민(LAFC)과의 소통에 어려움이 있었던 것으로 알려졌습니다.팽팽한 긴장감을 떠안고 11월 매치 2연전에 나선 대표팀은 10일 첫 완전체 훈련부터 '92라인' 손흥민·이재성(마인츠)과 '96라인' 황희찬·황인범·김민재 등이 예전보다 환한 표정으로 서로 어울리며 불화설 진화에 노력했습니다.결국 이들 5인방은 12일 공동명의로 입장문을 발표하며 '불화설 진화'에 직접 나섰습니다.이들은 입장문에서 "저희는 오랜 시간 한국 축구를 위해 함께 뛰어왔고, 앞으로도 같은 목표를 향해 나아갈 동료"라며 "서로의 역할과 책임을 존중하고 신뢰하며, 한국 축구의 다음 페이지를 써 내려갈 젊은 선수들에게도 좋은 본보기가 되도록 함께 노력하겠다"고 강조했습니다.이어 "이번 소집에서 함께 모여 대표팀에 관한 서로의 생각을 솔직하게 나눴다. 그동안 충분히 이야기하지 못했던 부분을 직접 듣고 또 설명하면서 서로의 입장을 더 잘 이해할 수 있었다. 저희 모두가 같은 마음이라는 것을 다시 확인했다"라며 화합의 목소리를 냈습니다.손흥민도 12일 사우디아라비아전을 하루 앞둔 공식 기자회견에서 입장문의 배경을 설명하며 '갈등 봉합'을 외쳤습니다.그는 "선수들과 터놓고 얘기할 수 있었던 소중한 기회였다. 팬들에게 더 좋은 경기력으로 보답하겠다"라며 "중요한 것은 불화설이 특정 선수와의 개인적인 갈등이나 특정 사안에 대한 이해관계에서 비롯된 것이 아니라, 대표팀이 더 나아져야 한다는 공통된 문제의식에서 출발했다는 것"이라고 설명했습니다.모레노호의 최고참급이자 불화설의 중심에 섰던 '손흥민-이재성-황희찬-황인범-김민재' 등 5명은 2026년 A매치 일정의 마지막 2경기를 앞두고 더는 대표팀이 논란 속에서 허우적대지 말아야 한다는 책임감에 의기투합하는 결단을 내렸습니다.이제 남은 과제는 이들 5명이 A매치 2연전 대승의 주역으로 제 역할을 다해야 한다는 점입니다.특히 최전방 투톱 스트라이커 역할의 손흥민과 측면 날개 황희찬, 중앙 미드필더인 이재성과 황인범, 센터백의 핵심 김민재는 모레노 전술의 '척추 역할'을 맡는 핵심 자원들입니다.5명 모두 대표팀에서 최고의 기량과 경험을 보유한 선수들인 만큼 이들이 제대로 뜻을 맞춘다면 모레노호의 경기력은 수직으로 상승할 동력을 얻을 수 있습니다.11월 A매치 2연전의 첫 상대인 사우디아라비아는 10월 기준 국제축구연맹(FIFA) 랭킹 55위로 아시아에선 한국(32위)에 이어 5번째 강호입니다.한국은 사우디아라비아와 역대 전적에서 5승 9무 5패로 팽팽하게 맞섭니다.하지만 한국은 2005년 8월 사우디아라비아에 0대 1로 패한 이후 치른 6경기에서 2승 4무(승부차기 승리는 무승부로 기록)로 지지 않는 좋은 흐름을 이어왔습니다.여기에 '중동의 다크호스'로 급성장한 카타르(59위)도 상대 전적에선 6승 2무 3패로 앞서지만 최근 3경기에서 1승 2패로 끌려다닌 만큼 '92-96라인'의 긴밀한 호흡이 어느 때보다 절실합니다.팬들은 한국 축구가 11월 A매치 2연전을 통해 2026 북중미 월드컵 조별리그 탈락의 아쉬움과 '태극전사 불화설'을 깔끔히 씻어내고 화끈한 2연승으로 2026년 A매치 일정을 기분 좋게 마무리할 수 있기를 기대합니다.(사진=연합뉴스)