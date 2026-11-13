태권도 혼성단체전, 올림픽 메달 종목 첫선…청소년대회서 데뷔

▲ 2026 다카르 청소년올림픽 태권도 혼성 단체전 우승팀인 요르단의 세리머니 모습.

태권도 혼성 단체전이 올림픽 메달 종목으로 역사적인 데뷔전을 치렀습니다.2026 다카르 하계청소년올림픽 태권도 혼성 단체전이 12일(현지시간) 세네갈 다카르의 콤플렉스 이바 마르 디오프 경기장에서 열렸습니다.청소년 무대이긴 하나 혼성 단체전이 올림픽에서 메달이 걸린 정식 종목으로 치러진 것은 이번이 처음입니다.앞서 2020 도쿄·2024 파리 올림픽에서는 시범 종목으로 소개된 바 있습니다.세계태권도연맹(WT)은 혼성 단체전의 올림픽 데뷔를 두고 "태권도 경기의 발전과 다양성을 보여주는 이정표이자, 태권도가 전 세계 젊은 세대에게 폭넓게 다가가고 있음을 보여주는 계기가 됐다"고 의미를 전했습니다.이번 대회에는 7개국(독일, 요르단, 사우디아라비아, 멕시코, 세네갈, 튀니지, 튀르키예)에서 28명의 선수가 출전했습니다.남녀 선수 2명씩, 총 4명으로 구성된 팀끼리 맞붙는 혼성 단체전은 개인전과는 다른 팀 전략과 경기 흐름으로 태권도의 새로운 매력을 선보였습니다.이번 대회 금메달은 요르단이 차지했고, 튀르키예와 멕시코가 은·동메달을 가져갔습니다.앞서 개인전에서 금메달을 딴 요르단의 남자 63㎏급 압달라 알자와흐라와 남자 73㎏급 아흐마드 알다함셰는 혼성 단체전 우승으로 올림픽 태권도 사상 처음으로 대회 2관왕에 올랐습니다.국제올림픽위원회(IOC) 집행위원회는 2024년에 다카르 청소년올림픽의 경기 종목과 선수 쿼터를 승인했습니다.태권도에는 개인전 10개 종목과 혼성 단체전을 포함해 총 11개의 메달 종목이 마련됐습니다.이는 전체 25개 종목 가운데 육상과 수영에 이어 세 번째로 많은 메달 종목 수입니다.한국은 앞서 열린 이번 대회 개인전에서 금메달 1개와 동메달 1개를 획득했습니다.이시우(포항흥해고)가 여자 49㎏급에서 금메달, 장준원(강원체고)이 남자 73㎏급에서 동메달을 목에 걸었습니다.커스티 코번트리 IOC 위원장은 10일 태권도 경기장을 찾아 조정원 WT 총재 등과 함께 결승전을 관람했습니다.(사진=세계태권도연맹 제공, 연합뉴스)